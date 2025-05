Una exjefa de Tragsatec niega haber recibido órdenes para contratar a la expareja de Ábalos

Mateo Balín Lunes, 26 de mayo 2025, 11:29 | Actualizado 11:45h. Comenta Compartir

Una ex alto cargo de Tragsatec, Caridad Martín, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para responder ... por la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del ministro de Transportes José Luis Ábalos. La interviniente, quien fuera gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, ha negado a los parlamentarios haber recibido «ninguna orden» sobre el fichaje de Rodríguez en la empresa pública adscrita a Agricultura. No obstante, ha denunciado «una serie de anomalías» en todo el proceso de contratación. Una afirmación que contradice a lo expresado en sede judicial por la filial del Grupo Tragsa, que no apreció ninguna irregularidad.

Martín, que ha dicho que se siente como una «cabeza de turco» de todo este asunto, renunció a su puesto días antes de la declaración de Jésica Rodríguez en el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo'. Lleva 20 años en la compañía y en la actualidad está suspendida de empleo y sueldo. Este lunes ha señalado que altos cargos de Tragsa (matriz de Tragsatec) le instaron a cesar en su puesto para «sacrificarse» por lo que pudiera decir la testigo ante el juez instructor Leopoldo Puente. En cualquier caso, Martín ha reconocido que no tenía constancia del caso concreto de Rodríguez -quien declaró al juez en febrero pasado que cobró el salario mínimo sin ir a trabajar, algo que desmintió la empresa aportando sus partes laborales- al estar en una gerencia con unas 600 personas. "No sabía que trabaja allí, era un nombre más en una lista, no me encargo de este tipo de cosas, no sabía de su existencia ni que era una persona con parentesco con el ministro", ha explicado. Al inicio de su comparecencia, ha asegurado que, desde su punto de vista, se ha utilizado Tragsatec para dar «continuidad» al empleo que aquella tuvo antes en Ineco, una empresa pública adscrita a Transportes, «porque no podía seguir allí por la normativa laboral».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión