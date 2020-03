España supera la curva infectiva de Italia y duplica en un día las víctimas mortales

El coronavirus vuelve a batir récords este domingo y lo hace, sobre todo, con las víctimas mortales. El número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas se ha duplicado, pasando de 136 en la mañana del sábado a los 288 del recuento de mediodía de hoy del Ministerio de Sanidad.

La progresión de decesos es preocupante: el número de muertos se ha multiplicado por diez desde que el pasado lunes (cuando se contabilizaban 28 fallecidos) el Gobierno central activara todas las alertas por el aumento descontrolado de la epidemia.

Las cifras de contagiados suben, pero sorprendente -y ahí está casi la única buena noticia de la jornada- no el ritmo, que desciende de manera muy leve. Se han registrado en el último día exactamente 2.000 nuevos casos, lo que eleva el balance de infectados en España a 7.753 personas. El crecimiento en dos millares del número de positivos por sí solo y sin una tendencia -avisan los expertos- no es demostrativo de nada, pero es la primera vez que el volumen de casos diarios no aumenta desde que comenzó la escalada. Del viernes al sábado se computaron 2.090 nuevos positivos, 90 más positivos que hoy.

La parte negativa de consolidar un ascenso diario cercano a los 2.000 infectados es que la curva epidémica de España comienza a hacerse más inclinada, incluso, que la de Italia. El país transalpino llegó en su jornada 15ª de la epidemia declarada a los 7.375 casos mientras que España en su día 14º (contado desde que el brote se cobró los más de cien contagios) ha llegado a los 7.753 infectados.