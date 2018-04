El rector dice que no se puede constatar que Cifuentes defendiese su trabajo

Según explicó el rector en una rueda de prensa, es "obligatorio" el archivo del acta de evaluación en el servicio de postgrado, pero ese documento no existe y tampoco figura la memoria del trabajo fin de máster.

Pese a estas informaciones, Cifuentes reiteró desde Sevilla, donde el PP celebra su convención nacional, que no dimitirá porque no ve razón para ello y dice que no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido "absolutamente en nada".

La dirigente del PP ha asegurado que la ausencia del acta es una cuestión de índole "administrativa" e "interna" de la propia universidad y no le corresponde a ella, como alumna, aclararlo.

"Confío en que averigüen qué ha ocurrido porque yo mi máster lo hice y lo presenté en la Universidad Rey Juan Carlos", ha subrayado la presidenta, que ha pedido a los periodistas que cesen en el "acoso mediático" contra su persona.

Al preguntarle si podía ofrecer algún detalle de la presentación de su máster, ha contestado que esto ocurrió hace casi siete años y ha señalado que había tres personas en el tribunal.

Por su parte, la Universidad ha trasladado ya a la Fiscalía de Móstoles los datos obtenidos en el procedimiento de información reservada abierto para investigar las circunstancias que rodearon el máster de Cifuentes al hallar indicios de delito.