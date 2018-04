El PSOE anuncia una moción de censura contra Cristina Cifuentes por su máster

«Urge echarla del Gobierno. Si el PSOE se anima cuenta con los 27 votos de Podemos para llevar una moción de censura y será Ciudadanos quien tendrá que elegir si se ponen del lado del un cambio de Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha asegurado el secretario general de Podemos.

Así, ha insistido en que la dirigente autonómica «no tiene credibilidad de hablar de su máster ni para hablar de ninguno de los escándalos de corrupción que la han afectado y le han asaltado» y le ha afeado que mientras discuten «por si falsifica o no las notas», la sanidad «se está despedazando porque el PP tiene una política sistemática de privatización de la Sanidad».

«Las explicaciones son insuficientes. Ha traído documentación sobre aquello que no estaba en duda, no por aquello que se le preguntaba. Y, es muy sencillo: aportar un TFM y la documentación que uno tiene sobre sus propios títulos universitarios. Quien no lo guarda es porque no está contando la verdad. No ha presentado ni un documento sobre esto y creemos que la presidenta está descalificada para estar al frente de la Comunidad», ha criticado el secretario general de Podemos.

Por último, Espinar ha explicado que así lo han decidido en la Ejecutiva del partido que apoyaría dicha moción de censura porque la Comunidad de Madrid tiene al frente a una persona «sin ningún tipo de credibilidad».