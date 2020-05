El PSOE rectifica el pacto con Bildu y borra el compromiso de derogar íntegramente la reforma laboral

El Gobierno de coalición parece no dudar en ampliar sus apoyos a lo ancho de todo el arco parlamentario. Y si ha acordado con Ciudadanos la prórroga del estado de alarma, también se ha ganado el respaldo –o la no obstaculización para el mantenimiento de esta medida excepcional– de EH Bildu. Esto último, a cambio del compromiso de la derogación de la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP. Al principio, la liquidación de esa legislación laboral iba a ser de «manera íntegra». Pero la historia no acabaría así.