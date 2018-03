El PSOE reafirma su no a los presupuestos

Así lo confirmó en rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal, el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, quien señaló que este giro del Gobierno demuestra que sí había dinero y lo que faltaba era voluntad política y ha exigido al Ejecutivo que lo convierta en regla, "que no se haga de manera excepcional" este año.

"Hagan que los pensionistas españoles mantengan las pensiones años tras año con una revalorización en torno al IPC", ha subrayado.

No obstante y pese a esta crítica, Escudero ha comentado que si finalmente es cierto que 7,2 millones de pensionistas tienen en 2018 una subida de las pensiones por encima del 2% sería un "triunfo" que se merecen "porque se lo han currado".

Para justificar el 'no' socialista a las cuentas públicas, Escudero ha argumentado que los presupuestos presentados por el Gobierno "no son redistributivos", consagran los bajos salarios para los jóvenes y no benefician a todo el mundo, pero, además, las bases de crecimiento son "las de toda la vida, las de carril" y aquí ha apostado por una economía más productiva, que dé oportunidades.