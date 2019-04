El PP afea a Rivera sus ataques a Casado: «Le hizo el trabajo sucio a Sánchez»

«Rivera no se ha enterado que el enemigo de España se llama Sánchez», ha afirmado García Egea en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, unas horas antes de afrontar el segundo debate a cuatro que organiza Atresmedia y al que el líder del PP acudirá de nuevo para exponer sus propuestas para España, según ha agregado.

Acusa a Sánchez de buscar «embarrar» el debate

Además, ha criticado que el jefe del Ejecutivo buscara desde el primer momento «embarrar» el debate, «como si fuera un patio de colegio». «El lema de Sánchez es ‘haz que pase pronto este debate’», ha ironizado, parafraseando parte del eslogan de campaña electoral de los socialistas.

García Egea ha asegurado que Casado «confrontó con la izquierda», rebatiéndole algunos «mantras falsos» y demostró que que el PP es la «única alternativa posible». Según ha añadido, vieron un Sánchez «noqueado por el tono presidencialista» del líder de los ‘populares’ frente «al barro que Sánchez quiso lanzar».

En este sentido, ha abundado en que Sánchez quiso «dividir y enfrentar» en el debate, «lo mismo que hace con España», al tiempo que le ha acusado de «plagiar» buena parte de las medidas del PP: «El 90% de lo que vendió no le corresponde. Sánchez es experto en atribuirse cosas que no ha hecho, lo hace mejor que nadie», ha apostillado.

En cuanto a los indultos, ha recriminado que no contestara si va a indultar a los presos independentistas y ha criticado que tenga «la poca vergüenza de decir que no existen indultos preventivos». «Claro que no existen indultos preventivos pero si les condena, les va a indultar ¿sí o no?», ha preguntado, para añadir que hay que dejar claro si va dar «una bofetada» a la Justicia.

A su entender, el socialista moderado «de toda la vida» que participó en el pacto constitucional está «indignado» con Pedro Sánchez. «Casado se mostró como la gran alternativa ante esos socialistas desencantados que vivieron con orgullo el pacto de la Transición y viven con vergüenza el pacto de Sánchez con Bildu», ha proclamado.

Según García Egea, la estrategia del PSOE es que «no se sepan sus pactos ocultos con independentistas, Bildu e incluso un posible pacto con Cs». «El domingo se podrá elegir a un gran lider como Pablo Casado o a un presidente nefasto como Pedro Sánchez», ha proclamado.