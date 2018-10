El Parlament reprueba al Rey y pide abolir la monarquía

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC --69 votos--, la abstención de la CUP --4-- y el rechazo de PP, PSC y Cs --57--, también reivindica los valores republicanos y apuesta por «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».

El Parlament reprueba el Rey dos días después de rechazar una resolución de JxCat que perseguía lo mismo: entonces no prosperó porque los comuns no dieron su apoyo alegando que aquella iniciativa, aparte de reprobar el monarca, reivindicaba la vía unilateral a la independencia que no comparten.