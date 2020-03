El Gobierno siembra el desconcierto con el decreto sobre actividades «no esenciales»

Finalmente, poco antes de la medianoche y dando como fecha de su entrada en vigor la de ayer domingo, el texto vio la luz. Ya hacía horas que extraoficialmente se había dado a conocer un borrador que apuntaba a que las personas afectadas serían menos de las que se habrían visto obligadas a parar en caso de un cierre absoluto de la industria y los servicios y que, como había anticipado Sánchez el sábado, se considerarían esenciales todas las actividades a las que se permitió el funcionamiento en el decreto del 15 de marzo. Pero no fue así y la ‘letra pequeña’ contenía cambios.

Pedro Sánchez se tuvo que emplear ayer a fondo para tratar de atemperar el temor causado en el ámbito económico, y también en algunas comunidades autónomas como la vasca tras su anuncio la noche anterior de que se obligaría a todos los trabajadores de actividades «no esenciales» a quedarse en casa entre este lunes, 30 de marzo, y el 9 de abril próximo para reducir aún más la libre circulación de personas y ayudar a contener la expansión del COVID-19. Pero el hecho de que pasadas las 23:00 horas aún no se hubiera publicado en el BOE el decreto aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario, convocado por sorpresa el sábado, solo contribuyó a acrecentar durante horas el desconcierto.

La versión definitiva del decreto deja fuera, por ejemplo, a las industrias electrointensivas, la siderurgia, los altos hornos y la minería. Pasaría lo mismo, a priori, con la producción de suministro de servicios de calefacción o aire acondicionado de forma centralizada para múltiples centros de consumo –aunque no se especifica–. Si seguirán trabajando las empleadas del hogar y cuidadoras, repartidores a domicilio y personal de empresas de seguridad privada, entre otros.

Como ligera concesión, el Ejecutivo decidió incluir una suerte de moratoria de un día para «aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad empresarial», de modo que se les permitirá prestar servicios a lo largo del día de hoy. Eso sí, «con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles» para que pasados los 15 días de parón se pueda reanudar la actividad empresarial sin un perjuicio «irremediable o desproporcionado».

Esa fue una de las peticiones que habían puesto encima de la mesa algunos presidentes autonómicos con los que Sánchez mantuvo ayer una nueva videoconferencia, la tercera desde que comenzó la crisis del coronavirus. En concreto, insistió en este punto, según fuentes del encuentro, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto con el ‘lehendakari’, Iñigo Urkullu, uno de los más inquietos con la nueva medida del Gobierno que, en cambio, contó con el aplauso del catalán, Quim Torra, o el murciano, Fernando López Miras.

En ese encuentro virtual, el presidente del Gobierno trató de minimizar el impacto económico de su decisión. «Aquí –defendió, según alguno de los presentes– no se cierra nada, ninguna actividad económica; lo que hacemos es anticipar unos días los niveles de producción de la Semana Santa».

El jefe del Ejecutivo, que hasta el mismo viernes se mantenía en no implementar, al menos por ahora, medidas más restrictivas de las ya tomadas, pidió además comprensión. «Para mí no es fácil tomar esta decisión –dijo–, pero honestamente no vemos otra para doblegar ya de una vez por todas esta pandemia».

Tanto él como la ministra portavoz, María Jesús Montero, –que compareció en la Moncloa al término del Consejo de Ministros extraordinario, hacia las 15:00 horas– insistieron en que fueron los expertos del Comité Científico y el Comité de Gestión Técnico del coronavirus los que recomendaron el sábado dar una vuelta más de tuerca para conseguir que, en los próximos 15 días considerados clave, la movilidad de los ciudadanos caiga a los niveles registrados el pasado fin de semana.

De esa manera, confían en ralentizar aún más el ritmo de contagio del COVID-19 y evitar el colapso de las UCI, que en comunidades como Madrid o Cataluña se encuentran ya al límite. La ministra aseguró, en todo caso, que la nueva medida no corresponde a que este fin de semana se haya producido «una situación de alarma añadida» en lo sanitario.