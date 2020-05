El Gobierno se inclina por rechazar que Madrid pase a la fase 1

El cambio de posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que a última hora de este jueves decidió pedir al Ministerio de Sanidad avanzar desde la fase 0 hasta la 1 de la desescalada pese a las dudas sobre sus datos sanitarios, parece que acabará en un ‘no’ del Gobierno central, que se inclina por rechazar la propuesta de Madrid y prefiere mantenerla todavía en la fase inicial de la vuelta a la normalidad. La decisión final la tomará este viernes o el sábado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tiene previsto reunirse telemáticamente con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

La postura del Gobierno la ha esbozado el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha asegurado esta mañana en Radiocable que «no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión» de que en Madrid y Barcelona es «razonable» que la desescalada «vaya con unos ritmos más lentos».

«Los números son evidentes y la gente está escandalizada», ha reiterado el vicepresidente. Además, Iglesias ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de querer «ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas».

Por su parte, Ayuso ha reconocido que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero que cambió de opinión después de reunirse con sectores económicos y de comprobar que en caso de emergencia, podía aumentar el número de camas UCI.

«Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión», ha declarado en una entrevista en Telecinco.

El Gobierno de Madrid ha puesto en una balanza los datos sanitarios con los económicos para intentar encontrar un equilibrio. Ayuso ha dicho que si no se hace nada «por precaución» no van a haber más contagios pero «después el otro problema» que van a tener «es todavía mayor». Ayuso ha asegurado que, para ella, esto está siendo «lo más difícil» porque Madrid «siempre ha ido por delante, con absoluta certeza, diciendo lo que iba a ocurrir, tenía claro los colectivos que iban a pasarlo peor».

«Ahora toca también saber que hay que mirar hacia adelante y empezar a salir», ha apuntado antes de afirmar que la Comunidad de Madrid cumple los requisitos establecidos en camas de hospitalización, UCI y test PCR. También ha aseverado que se puede volver a abrir el hospital de campaña de Ifema o los hoteles medicalizados si la situación se complica. «Va a haber más casos de contagios porque empezamos a salir«, ha admitido, »pero no estamos como en febrero».

Ayuso también ha admitido que la exdirectora de Salud Pública, Yolanda Díaz, que dimitió en la tarde del jueves, n