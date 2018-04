El envejecimiento disparará el gasto social y las pensiones

«El empleo no será suficiente para sostener las pensiones»

Linde ha advertido de que "por muy favorable que sea el empleo, no será suficiente para sostener las pensiones donde lo queremos sostener", y ha pedido que el sistema sea "sostenible", ya que "no hay nada peor que entrar en una carrera que no sea sostenible y dar a la sociedad ideas y expectativas que no se pueden cumplir".

Las medidas a acometer le corresponden al Pacto de Toledo, ha recordado Linde, quien ha dicho que hay que tener en cuenta parámetros "muy complicados", como la evolución demográfica, que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones de un modo "muy fuerte".

De cara al futuro, el Banco de España cree que la clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución del sistema de pensiones que se pretenden asegurar y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema.