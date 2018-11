El Congreso no votará este jueves a los nuevos vocales del CGPJ

Los populares comunicaron ese martes a la Mesa del Congreso su voluntad de retirar su firma de la candidaturas tras dar por roto el acuerdo que habían sellado con los socialistas después de que el juez Manuel Marchena renunciara a presidir el CGPJ en defensa de su independencia.

Tras este paso atrás del PP, que hacía imposible que ningún aspirante lograra la mayoría necesaria de tres quintos para ser elegido vocal, este miércoles fueron el grupo socialista y Unidos Podemos los que han decidido retirar a sus candidatos, con lo que este punto decaerá del orden del día del pleno de mañana jueves.

Lo han ratificado ante la Comisión de Nombramientos, donde este miércoles precisamente debían comparecer dos de los candidatos de la lista pactada por el PP y el PSOE -José Miguel Castillo y Blas Jesús Imbroda Ortiz- que no pudieron asistir a la sesión celebrada la semana pasada.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, anunció que ante la retirada de la lista conjunta las comparecencias no se iban a celebrar y, desde Unidos Podemos, Gloria Elizo, ha confirmado que también habían retirado a sus candidatos, por lo que la Comisión no ha emitido ningún informe y así no habrá votación en el pleno de este jueves.