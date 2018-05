El Chicle admite ante el juez haber estrangulado a Diana Quer

Sin embargo, esta versión tampoco convence a la acusación particular que cree que la de hoy ha sido una "declaración absolutamente contradictoria" a la anterior.

En aquel momento había dicho que mató a Diana Quer en un atropello involuntario, una versión que los investigadores descartaban porque no se correspondía con las evidencias, que apuntaban a un estrangulamiento.

De este modo ha exonerado "totalmente" a su mujer que llegó a estar investigada en esta causa aunque el juzgado terminó por acordar el sobreseimiento de las actuaciones sobre la mujer.

Por otro lado, el abogado ha demandado la práctica de nuevas diligencias durante la instrucción, entre ellas, una reconstrucción de los hechos, algo "fundamental".

También ha demandado ante el juez "una recreación virtual" que sea aportada por parte de la Guardia Civil para conocer los movimientos del acusado el día de autos.

La práctica de estas diligencias es también "muy importante" para el padre de la joven, Juan Carlos Quer, que hoy acompañado de su letrado ha acudido a los juzgados de Ribeira, en los que ha podido ver a El Chicle, en un momento que ha sido "muy doloroso" para él.

Antes de entrar a la sala había dicho que tenía el objetivo de "mirar a los ojos" al "depredador sexual" que acabó con la vida de su hija y a la salida ha dicho que no ha sido posible.

"En modo alguno ha sido capaz de dirigirme una mirada porque no tiene capacidad para poderlo hacer", ha apuntado Quer en declaraciones a la prensa.

El padre de Diana Quer, ha insistido en la necesidad de practicar estas diligencias, entre otras, porque está seguro de que el procedimiento judicial "demostrará" que hubo agresión sexual por parte de José Enrique Abuín, a pesar de los intentos del acusado de que "no quedase ningún tipo de evidencia biológica" en el cuerpo de la joven.

En el caso de su hija, pide "justicia, que no venganza" y, por ello, incide en reclamar que no se derogue la ley de prisión permanente revisable y para ello su intención es "desarrollar un movimiento ciudadano" para conseguir que el Código Penal "responda a la realidad social" que demanda un endurecimiento de las penas de forma que "no sigamos sacando a la calle a delincuentes sexuales que sistemáticamente reinciden".

Tras el acto jurídico de hoy, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ribeira tiene un plazo de cinco días para aceptar las pruebas demandas por la acusación particular.