Cospedal deja su escaño para liberar al PP "de cualquier ataque"

"Nunca pensé que lo fuera a hacer en un ambiente así (...) No he hecho nada de lo que me sienta avergonzada, pero después de reflexionarlo más he querido adelantar mi decisión unas fechas", ha añadido, después de admitir que, aunque ha cometido "muchos errores" en su vida, su interlocución con Villarejo hace nueve años "no es uno de ellos".

Tranquilidad

Después de recalcar que lo que hizo fue lucha "contra los que traicionaron" al PP, dice: "Ha sido un trabajo ingrato y difícil, pero tampoco me he arrepentido nunca. Se lo debía a mi gente y también a todos los españoles"

"Si es un pecado mortal haber hablado con un comisario de policía que por aquel entonces -no lo olvidemos- acaba de ser condecorado por el entonces ministro del Interior del PSOE, entonces me equivoqué", admite.

De la misma manera

También asegura que siempre ha defendido el honor del PP y de toda su militancia y dice que lo volvería a hacer "de la misma manera".

"Nunca he tenido que mentir, nunca lo he hecho. Siempre he dicho la verdad. Y la verdad es que nunca ordené ni encargué espiar a nadie. Pedí más información para confirmar si eran ciertas cuestiones concretas que me habían hecho llegar y que podían afectar a determinadas personas. Esa era mi responsabilidad", explica.

La ex número dos del PP emplaza a sus compañeros a "cerrar filas ante las injusticias" desde el convencimiento de que "un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él".

"Cuando tus adversarios políticos detectan que tu fortaleza es vulnerable, los ataques se multiplican", avisa.