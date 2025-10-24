Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo CB Gran Canaria, en directo: Jaka Lakovič habla en la previa de jugar contra el Básquet Girona
Imagen del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al fondo la presidenta Isabel Perelló. R. C.

El consenso salta por los aires en el CGPJ y los vocales progresistas señalan a Perelló

El reparto de comisiones del bloque conservador con un consejero propuesto por Sumar desata la guerra en el Consejo solo un año después de su renovación

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:33

Comenta

Ruptura total entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un año después de comenzar el nuevo mandato tras salir del largo bloqueo ... institucional. En un comunicado, nueve de los diez consejeros del llamado bloque progresista han señalado a la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, de encabezar «la ruptura del mandato del consenso» después de que este jueves el sector conservador ganase el apoyo de otro vocal progresista para el reparto de las comisiones clave que conforman el CGPJ. Una «decisión estructural» y «determinante» para el equilibrio interno del órgano de gobierno de los jueces.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  3. 3 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  6. 6 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  7. 7 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  8. 8 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta
  9. 9 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  10. 10 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El consenso salta por los aires en el CGPJ y los vocales progresistas señalan a Perelló

El consenso salta por los aires en el CGPJ y los vocales progresistas señalan a Perelló