Casado ve a Sánchez «rehén» de sus socios»

«Es rehén de los socios de la moción de censura y por eso no han hecho otro esfuerzo para conseguir otros apoyos», ha exclamado, para preguntarle «hasta cuánto va a jugar con este juego de trileros, ocultando la bolita amarilla o la morada», y «revistiéndose de falsa moderación».

Sin ver el «elefante con lazo amarillo»

En su turno en el debate de investidura, el líder de la oposición le ha recriminado que haya empleado dos horas de su intervención para no decir nada o casi nada», sin ver al «elefante de la habitación con un gran lazo amarillo que está en medio del hemiciclo», en alusión a los claveles que portaban los diputados de ERC.

Es más, ha destacado que a Podemos solo le haya mencionado en la «traca final, en los bises después de la verbena» para ver si conseguía su «trato de favor». «No sabemos si saca a bailar a su pareja o esa música es para el juego de las sillas. No sabemos si usted se ha quedado sin silla o usted se ha quedado sin pareja de baile», ha enfatizado.

El líder del PP ha criticado que Sánchez se haya limitado a exponer una «macedonia de generalidades», «guardándose las cartas en la manga». De hecho, ha indicado que habría sido más útil escuchar antes los discursos de Podemos, ERC y JxCat para «saber por donde va esta investidura».

Tras recriminarle que lleve tres meses «jugando al gato y al ratón» con esta Cámara y todos los españoles, ha señalado que su partido no sabe si pretende recibir los votos para ser investido porque «sinceramente no lo parece», dado que ha propuesto un «trampantojo no acordado con nadie» y «olvidando» que solo tiene 123 escaños.

Así, ha destacado que Sánchez ha «ignorado» a sus socios «habituales» con ese «popurrí» que ha expuesto para «salvar el telediario», al tiempo que ha «exigido» a sus adversarios que «no molesten», que se «aparten» o incluso se conviertan en sus «súbditos». Tras asegurar que él sí que se toma «muy en serio« la investidura y los votantes del PSOE, ha afirmado que el candidato socialista no tiene la misma actitud al pedir ahora la abstención del PP.

«Esto es una sesión de investidura, no de impostura; no puede venir a exigir todo a todos, a cambio de nada, perdonarnos la vida para que le alarguemos la suya», ha dicho Casado, ha afeado a Sánchez que acuda al Congreso a decir que el PP le haga presidente por su «bien» o «por la armonía de la naturaleza».