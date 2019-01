Casado apela al voto útil y recuperar a quienes se fueron a Vox y Ciudadanos

Pablo Casado , presidente del PP desde hace solo seis meses, tiene claro que la vuelta al Palacio de la Moncloa pasa por sumar a todos los que "no son de izquierdas" y no por hacer "pequeño" a su partido con una política de alianzas de difícil encaje.

Salir a ganar

Un Pablo Casado que ha emplazado a sus compañeros de partido a salir "a ganar" y no "a empatar" en las próximas citas electorales de mayo.

"Rechace imitaciones" podría ser el eslogan de la próxima campaña del PP frente a unos partidos que para Casado se "disfrazan" del PP pero no lo son, ni tienen la capacidad de liderazgo ni de Gobierno de los 'populares'.

"No quiero un PP que sea uno más, quiero un PP que sea ambicioso", ha proclamado el presidente del PP, que ha dejado claro que no "hay más PP" que el suyo, y que algunos, como Vox y Cs -a los que no ha citado en ningún momento- pretenden imitarlos "pero no les sale".