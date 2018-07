Bronca entre Echániz (PP) y Magdalena Álvarez en la Comisión de Spanair

Echániz ha hecho un repaso a su currículum político antes de comenzar sus preguntas y le ha reprochado que como ministra fuera reprobada por el "caos" de infraestructuras en Cataluña, además de que le ha acusado de "ocultar" el derrumbamiento del túnel del AVE Madrid-Barcelona y de "no dar la cara" durante la nevada en enero de 2009 que paralizó el aeropuerto de Barajas.

"Este portavoz tiene libertad en esta Cámara para expresar lo que quiera y cuando quiera", le ha respondido el diputado popular después de preguntar a la exministra sobre las medidas que adoptó su ministerio de cara a la inspección del avión siniestrado y tras la tragedia.

Echániz no ha retirado sus manifestaciones una vez que la sesión ha tenido que ser interrumpida por el vicepresidente de la Comisión Tomás Javier Fole, quien ha recordado a la exministra que en otras comparecencias se han "escuchado exposiciones previas que no se ajustaban al contenido de la comisión" y cada uno las ha asumido o no arbitrariamente.

"Me pide que retire la historia de la exministra de este país y que forma parte de la información pública", ha ironizado Echániz que ha también ha criticado a Álvarez por recomendarle que fuera al psicólogo.

Sobre la imputación en el caso de los ERE, la exministra ha respondido a Echániz que se trata de un asunto que todavía está en los tribunales y que no le queda "la menor duda" de que será "declarada inocente".

"¿Dónde estará este señor para que luego me pida disculpas?", ha preguntado al tiempo que le ha dicho que "ustedes sabe mucho de corrupción y son unos expertos y eso es lo que me da miedo, su experiencia".

Álvarez ha desvelado que su marcha del BEI se debió precisamente a las "presiones" del exministro de Economía Luis de Guindos, que iban encaminadas a "colocar" al anterior presidente Román Escolano.