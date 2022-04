Aragonès vuelve a plantar al Rey al inicio de un acto

El rey Felipe VI ha inaugurado este lunes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) una nueva edición del salón Alimentaria. El jefe del Estado ha llegado al recinto ferial de Barcelona acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En la entrada, no le han recibido ni el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que sí han participado en el acto de estreno del certamen en el interior del pabellón. Tras cuatros años sin celebrarse, Alimentaria ha regresado esta semana a Barcelona. Se trata de la segunda feria por importancia de cuantas se celebran en la Feria de la capital catalana, después del Mobile. La inauguración del Mobile fue precisamente la última visita del Rey a Cataluña, al inicio del pasado mes de marzo. Como en el salón tecnológico, Aragonès y Colau han plantado al Rey en el saludo protocolario en la entrada del certamen.

Felipe VI y el presidente de la Generalitat han intercambiado unas palabras en el interior, una conversación de cortesía, según fuentes del Gobierno autonómico. Aragonès ya plantó al Rey el pasado 13 de marzo en La Palma en la conferencia de presidentes autonómico convocada por Pedro Sánchez. Participó en la reunión, pero evitó el saludo al jefe del Estado al inicio y no posó en la foto de grupo junto a sus homólogos autonómicos. El Govern pretende escenificar que, aunque el Rey y Aragonès coincidan en actos, sobre todo en Cataluña, no puede entenderse como un paso en la normalización de las relaciones entre las instituciones del Estado y las de Cataluña. «Continúa la represión y estamos lejos de resolver el conflicto político», afirmó en la misiva que envió al presidente del Gobierno para anunciarle que asistiría a La Palma. En cualquier caso, las visitas del Rey a Cataluña no tienen nada que ver con las de años atrás, en que se desarrollaban entre grandes movilizaciones de rechazo a la corona.

Por la tarde, Felipe VI visitará el Puerto Olímpico de Barcelona junto a los tenientes de alcalde de Barcelona Jaume Collboni y Janet Sanz, con motivo del plan de transformación de la infraestructura. Será una semana después del anuncio de que la ciudad será la sede de la Copa América de Vela en 2024.