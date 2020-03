Anticorrupción logra acuerdos individuales en el ‘caso Gürtel’ para señalar a Cotino

La defensa del «factótum»

Pese a que al principio el acuerdo podría haber afectado a casi la mitad de los 22 procesados, muchos de ellos se han ido cayendo ante la imposibilidad de afrontar la parte económica. En cualquier caso, las acusaciones no modificarán las penas solicitadas hasta que no se celebre el juicio y haya reconocimiento efectivo de culpabilidad y colaboración para probar los hechos.

En este capítulo, la Fiscalía da una mayor importancia a quien señale el papel de Juan Cotino. El juez De la Mata le consideró el «factótum»en la Generalitat para manejar «desde atrás» la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que fuera asignada a la RTVV la responsabilidad de la contratación.

Sabiéndose observado, la defensa de Cotino, para quien piden 11 años de prisión, tratará de defender que la fundación creada para organizar la visita del Papa era privada, que no tenía poder en la mesa de contratación y que la autoridad vaticana fue quien dio la señal a la RTVV. Recordará que no recibió ningún regalo en forma de cohecho y que no le acusan de apropiación indebida, según detallaron fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes informaron que las conformidades estaban perfiladas con Pedro García, Álvaro Pérez, el Bigotes’, el empresario Jacobo Gordon -vinculado al ‘grupo Correa’- o Lluis Sabater, exdirectivo de RTVV. En las cuestiones previas de hoy se conocerán los pormenores