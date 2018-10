Andalucía abre el 2 de diciembre el ciclo electoral en España

La presidenta ha señalado que la comunidad "no se merece" una campaña electoral "de entre cinco y seis meses" ni "la inestabilidad que hay en el resto de España", ya que si se hubiera agotado la legislatura los comicios corresponderían en marzo del 2019.Ha garantizado que ha tomado la decisión pensando en Andalucía, para que tenga "estabilidad, seguridad y certidumbre", por lo que ha calificado la firma de elecciones anticipadas como "un acto de responsabilidad", para que haya un nuevo Parlamento cuando empiece el año, ya que se constituirá el 27 de diciembre.La región necesita "un horizonte despejado" y por ello ha tomado esta decisión, que comunicó en primer lugar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha dicho.Ha insistido en la imposibilidad de sacar adelante el proyecto de presupuestos para el 2019 porque Ciudadanos "ha segado la posibilidad" al romper el pacto por razones que no ha querido entrar a valorar.

Acento andaluzOtra de las razones esgrimidas ha sido la necesidad de celebrar unos comicios "con acento andaluz", ya que "celebrar elecciones en marzo supondría un obstáculo, vista la proximidad de elecciones como las municipales y las europeas", ha recordado Díaz, que ha apostillado: "Estas elecciones son importantes por si mismas, aunque para otros sea un peldaño para alcanzar otros objetivos".Andalucía acudirá a las urnas con la gran incógnita de los pactos postelectorales, con un gobierno que dependerá con toda seguridad de la suma de escaños, lo que hace prever una intensa negociación tras los comicios en la que el panorama nacional influirá en gran medida.

Calendario judicialLos argumentos de Díaz no convencen a la oposición, que entiende que adelanta las elecciones por el calendario judicial sobre casos de corrupción, ya que está próxima la sentencia de los ERE y se acababa de constituir la comisión de investigación de la Faffe.El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, cree que adelanta porque quiere "huir de la corrupción que la tiene cercada" y ha recordado que en el último pleno sacó tres leyes "casi por unanimidad", por lo que "evidentemente no es por inestabilidad parlamentaria".Ha aludido a la sentencia de los ERE, "que pronto saldrá a la luz", a la comisión de investigación de la Faffe y a las imputaciones del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y del presidente de la Diputación de Huelva y líder del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo, como motivos de Díaz para llevar al 2 de diciembre las elecciones."Los andaluces nos merecemos ir a votar con conocimiento de causa", ha dicho Moreno, quien ha criticado que Díaz no haya dado explicaciones ni haya tomado "ninguna decisión" con estos asuntos.Los líderes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han considerado que Díaz adelanta las elecciones como "una muestra de debilidad" y se han presentado como una alternativa por la izquierda a la socialista.