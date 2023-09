Indignación en redes tras la cancelación del concierto de Rauw Alejandro: «¿Quién le quita el llanto a mi niña?»

Los seguidores canarios de Rauw Alejandro se despertaban este jueves con la noticia de que el puertorriqueño no iba a dar el concierto previsto para el sábado 16 de septiembre en Golf Costa Adeje, Tenerife.

La cancelación del evento, que se produjo con tan solo dos días de antelación, cogió por sorpresa a muchas personas que se habían trasladado hasta la isla para disfrutar del espectáculo. Según la organización, esta decisión se tomó por «imposibilidades técnicas» y tras haber realizado «enormes esfuerzos» para celebrar el evento «sin comprometer su calidad y seguridad».

El público afectado ha publicado en sus redes sociales mensajes de malestar e indignación, como es el caso de Andrea Rodríguez. «Hemos venido desde Lanzarote, hace dos horas que llegamos y nos dicen que está suspendido por problemas técnicos. Esto es indignante», comenta la madre de la joven en un TikTok.

«Ya no me vale que me devuelvan el dinero de la entrada. ¿Quién le quita el llanto a mi niña y la desilusión?«, se pregunta la afectada. Como ella, miles de personas se quedarán sin disfrutar del espectáculo del puertorriqueño.

Por su parte, SFX Events, la empresa a cargo de la produccción del concierto, ha informado de que las entradas adquiridas serán reembolsadas a través de los canales de venta a partir del lunes 18 de septiembre.

Rauw responde

El artista se ha desmarcado de la cancelación del evento con un mensaje contundente en su perfil de Instagram. «Yo no he cancelado nada. Cierta compañía y proveedores locales no quieren cumplir con los requisitos para nosotros poder brindarles un show a la altura que ustedes se merecen«, afirma.

Además, ha querido terminar agradeciendo el apoyo de sus seguidores, a los que promete visitar «muy pronto».