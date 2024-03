Huevos con gofio, el desayuno que asombra a los canarios

Son solo tres ingredientes y, según la usuaria canaria Anapologyx en TikTok, esta «chiquita delicia te hace la boca agua». Huevo, gofio y sal. La canaria ha subido un vídeo en la red social sobre la receta de este desayuno y se ha vuelta viral, aunque no todos comparten su gusto.

En los comentarios de la publicación se leen frases como «eso no lo he comido en mi vida», «frito con gofio? en mi vida?» o «soy canaria y en mis 63 años he visto esto».

Nunca es tarde para probar cosas nuevas. La receta es sencilla: dos huevos a la sartén y, una vez fritos, partirlos y mezclar con gofio y sal. La joven da total libertad para que cada quien elija el gofio de «confianza». Así, la chica se muere de gusto mientras la realiza pues se le escucha decir que «huele tan rico, se me hace la boca agua».