‘Tormenta de polvo’ por obras en Pozo Izquierdo

En el vídeo denuncia, publicado por Gran Canaria TV, se muestra como la tierra invade la calle de una urbanización de duplex de Pozo Izquierda. Mientras, una vecina describe su día a día y denuncia la difícil situación en la que vive por las obras para la instalación de un invernadero cerca de las viviendas.

«Esto no es normal, esto no es vivir. Es un malvivir. Todos los vecinos de la urbanización de duplex de Pozo Izquierdo sufrimos todos los días esta tierra. ¿Creen que tenemos que comernos esta tierra? Nos estamos enfermando, además de tener que limpiar doble. Además, se están estropeando nuestros hogares», asegura indignada la vecina, que dice no estar en contra de la plantación. «Me parece bien que se hagan invernadero, que se siga plantando, pero esto tiene que acabar ya».