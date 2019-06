Andrea Falcón: «Fuimos valientes, estamos orgullosas»

Añade la joven canaria que «se le jugó de tú a tú a la mejor selección del mundo. Es la vigente campeona, todos los sabíamos, y aún así salimos a jugar y a ganar un partido que cualquier otro equipo se hubiera encerrado atrás intentando aguantar el resultado, pero nosotras no, fuimos valientes. Obviamente nos quedamos fastidiadas porque merecimos más y todo el equipo y toda España lo sabe, pero no se nos puede recriminar nada y por eso estamos orgullosas».

España cayó ante la gran favorita en un partido muy igualado y que se llevó Estados Unidos (1-2) con un penalti muy dudoso. «Al final las árbitros son las que deciden, es un factor más del juego y a toro pasado ya no se puede hacer nada. En el momento lo vivimos mal, ahora con el VAR hay más incertidumbre y al final lo pitó. Así es el fútbol, todo puede pasar en un partido y esta vez nos ha tocado la cara más agridulce. Duele por haber sido de esa manera, pero estamos contentas con el trabajo», relata aún con la emoción en el cuerpo la isleña.

«No nos ponemos techo, hay que seguir creciendo»

El futuro de la selección española no tiene límites. Estima la joven isleña que lo vivido en Francia «es un pasito más y no nos vamos a quedar aquí. Nosotras no nos ponemos techo y esperemos que tampoco nadie lo haga. Este es el camino a seguir, estamos muy contentas por los avances que se han hecho, por el apoyo que estamos recibiendo de todo el mundo, de los medios de comunicación, por ejemplo, que gracias a ellos se nos ve más. El equipo está ilusionado, contento y queremos más. Ya estamos compitiendo al nivel de las mejores del mundo, y ese es el camino a seguir. Llegará el día que le ganemos y esto cambie».

En ese crecimiento está también el de la liga española, donde ayer se hacía oficial que el Real Madrid tendrá equipo femenino. «Todo lo que sea sumar más equipos viene fenomenal. Que sea como la liga de chicos, así hay que decirlo. Seguir profesionalizando esto, que se metan más equipos, que apuesten por el fútbol femenino es algo muy grande. Se están viendo los frutos de los últimos años y ahora hay que seguir trabajando para que eso no pare aquí sino que siga creciendo», asevera Andrea.