La DGT estudiará en un año si es efectivo prohibir el margen de 20 km/h para adelantar

Eliminar el margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales es una de las novedades de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entrarán en vigor el próximo 21 de marzo. Pero la DGT se podría replantear esta decisión tras comprobar si la medida contribuye o no a la reducción del número de accidentes.

Así lo ha reconocido el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien ha explicado que desde la DGT se concede el plazo de un año para evaluar si la medida resulta efectiva.

Navarro realizó esta reflexión este miércoles en un encuentro informativo organizado por Europa Press, durante el que pidió un año de margen «para que veamos cómo han evolucionado los datos, que los darán la respuesta». Según recordó, el margen de 20 km/h se ha eliminado en el resto de países europeos y «tres de cada cuatro siniestros mortales ocurren en carreteras secundarias», muchos de ellos por choque frontal entre vehículos.

Pere Navarro, director general de Tráfico

«No nos perdamos en un debate de si sí o si no. Déjennos un tiempo y los datos nos permitirán una cierta aproximación sobre cuál ha sido el efecto de esta medida. Es un tema que invita mucho al debate», comentó.

Navarro admitió algunas dudas sobre la conveniencia de esa medida al explicar una anécdota en una reunión mantenida con un parlamentario durante la tramitación de la reforma de la ley de tráfico. «Nos dijo: 'Oye, yo vengo de provincias, no vivo ni siquiera en la capital de la provincia, hago muchos kilómetros en carreteras secundarias. Hombre, no me pidas que renuncie a ese plus'. Ahí entendimos perfectamente su sensibilidad y preocupación o punto de vista, que nosotros desde Madrid o desde la DGT tenemos clarísimo».

Entre las modificaciones introducidas en la nueva Ley de Tráfico se encuentran el aumento a 6 puntos de pérdida en caso de usar el teléfono móvil mientras se conduce, a 4 por no utilizar el cinturón o el casco, además de la mencionada desaparición del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales.

Así, a partir de ahora utilizar el teléfono móvil mientras se conduce pasará a restar 6 puntos de nuestro crédito de puntos en lugar de 3, del mismo modo que se aumenta a 4 puntos la sanción por no hacer uso del cinturón de seguridad, del casco o del sistema de retención infantil correspondiente, todo ello sin aumento de la sanción económica Además, se unifica a 2 años el tiempo necesario que debe transcurrir sin cometer infracciones para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos.

Controles en carretera

Por otro lado, Navarro descartó que Tráfico impulse más controles en carretera y apuntó que en España hay «recorrido para trabajar» en educación y formación vial, al hilo de que «la seguridad vial es un binomio entre educación y formación, más vigilancia y control».

«No vemos la necesitad de más controles. ¿Nos hacen más guardias civiles de tráfico? Sí. Cualquier responsable de seguridad vial al que se le haga esa pregunta dirá que necesita muchos más guardias civiles de tráfico, entre otras cosas por su inmensa labor preventiva. Nunca hay bastantes», indicó.

En relación a la educación, comentó que en el próximo curso se impartirán en primaria algunas nociones sobre ir en bicicleta dentro de la asignatura de educación física, mientras que en otra se darán nociones de «movilidad segura».

Por otra parte, Navarro recalcó que en la DGT estuvo encima de la mesa la posibilidad de aumentar las cantidades económicas por multas de tráfico mientras se elaboraba la reforma de la ley de tráfico y seguridad vial, pero la conclusión fue que «no hacía falta».

Respecto a la prohibición de fumar en el coche con niños y mujeres embarazadas, Navarro apuntó que «en la primera oportunidad» se incorporará a la legislación, como ocurre en algunos países europeos, aunque precisó que se trata de «una medida de salud» más que de seguridad vial.

Por último, Navarro recalcó que la DGT tiene «en cartera» una modificación normativa para que los futuros conductores puedan examinarse con cambio automático y recibir algunas horas con cambio manual, al propósito de una directiva europea en este sentido sobre el fomento del vehículo híbrido o eléctrico.