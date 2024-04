Peugeot estrenó en Sevilla su nuevo modelo de coche en la sede de Stellantis &You

El pasado miércoles 20 de marzo de 2024 se vivió un momento de gran expectación en la sede de Peugeot. La marca de coche presentaba al público en su concesionario de la calle Aviación 'Stellantis &You' de Sevilla su nuevo modelo E-3008.

De aquí a 2025, Peugeot ofrecerá la gama de coches eléctricos más amplia de cualquier marca generalista en Europa, y desde ahora, está sustituyendo su superventas por un SUV fastback eléctrico totalmente nuevo. El actual 3008 es un coche que ha seducido a más de 1.320.000 clientes en 130 países durante los últimos siete años. Esta marca de automóviles además se ha comprometido a ofrecer una gama completa de vehículos eléctricos en 2025 y el 100% de las ventas de la marca en Europa serán eléctricas en 2030.

Linda Jackson, CEO de Peugeot, opinaba sobre este nuevo modelo del 3008: «El lanzamiento del Next-Level E-3008 es un paso fundamental en la transformación radical hacia una marca seductora completamente eléctrica que establece nuevas referencias en cuanto a diseño, placer de conducción y eficiencia. Con su diseño exterior, su placer de conducción y sus prestaciones eléctricas sin precedentes, el Next-Level E-3008 abre una nueva era como la marca francesa que ofrece la gama más amplia de vehículos eléctricos convencionales del mercado».

Momentos posteriores a la presentación del nuevo modelo E-3008 peugeot

Allure: el nuevo E-3008 entra en una nueva era eléctrica

El Allure tiene el estilo al servicio de la eficiencia, el nuevo E-3008 lleva el diseño creativo al siguiente nivel: «el nuevo E-3008 reúne la inventiva y la audacia de Peugeot, encarna todos los valores de nuestra marca. Reinventar este coche significa trabajar en su modernidad, conciliar un diseño dinámico con una eficiencia óptima gracias a una silueta fastback e innovar con una nueva generación de Peugeot Panoramic i-Cockpit®» afirma Matthias Hossann, director de diseño de Peugeot.

La presentación fue realizada por Antonio Chacón Muriel, Director Comercial de Peugeot Stellantis &You Sevilla, Carlos González Moreno, director de Stellantis &You Sevilla e Ivan Hinojo Cervino, asesor comercial de Peugeot Stellantis &You Sevilla.

Pese a que este nuevo modelo llegó a España el pasado mes de febrero, llegará a Sevilla a finales de este mes de abril y principios del mayo.