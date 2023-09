La fuerte apuesta de los conductores por la moto para moverse por la ciudad

Un tercio de los conductores de moto en España utilizan servicios de alquiler de moto por minutos, una modalidad de transporte conocida como motosharing. Así lo refleja una encuesta realizada por Cabify a más de 4.000 usuarios para conocer la percepción social sobre este servicio. De esta manera, la plataforma española de multimovilidad ha detectado una serie de patrones que permiten extraer conclusiones sobre el uso de motos en entornos urbanos. Del total de los encuestados, un 80 % utiliza moto en sus desplazamientos por la ciudad de forma recurrente, mínimo una vez por semana, frente al 15% que lo hace de una manera más habitual. Por otro lado, aunque la mayoría de los usuarios de motocicletas tienen una en propiedad (72%), un tercio opta por el motosharing, donde el precio, la disponibilidad y la cercanía del vehículo desempeñan un papel clave.

Entre las principales motivaciones a la hora de optar por esta tipología de vehículo, los encuestados destacan una mayor agilidad al moverse por la ciudad, lo que permite llegar antes al destino; concretamente este punto es clave para uno de cada cuatro encuestados. Por otro lado, la posibilidad de estacionar el vehículo de una manera más sencilla es determinante a la hora de elegir esta alternativa frente a otras.

Por otro lado, aunque un 53% de los encuestados no muestran ningún tipo de preferencia en cuanto a motocicletas de combustión o eléctricas, se ha detectado que el 43% restante sí se inclina por una opción 100% sostenible en sus desplazamientos.

La encuesta impulsada por Cabify igualmente contempla a los no conductores de motos, de los cuales un 21% muestra interés por esta alternativa de transporte y por su uso en el entorno urbano y si se trata de ir como acompañante, esta cifra asciende a un 30% del total. Entre las barreras más citadas para su uso destacan la percepción de falta de seguridad (46%), la carencia de licencia para conducir (31%) y la incomodidad (23%). Pese a esto, el 40% de los no conductores estarían dispuestos a considerar el uso de motocicletas si tuviesen el conocimiento necesario y la oportunidad de aprender a manejarlas de manera segura. En términos generales, ocho de cada diez encuestados, incluyendo tanto a conductores de moto como los que no utilizan este vehículo, detectan que existe una falta de educación vial en las ciudades.

Además, cabe resaltar que todas las motos disponibles a través de plataformas de 'Motosharing' son 100% eléctricas, lo que les permite evitar utilizar otras alternativas menos sostenibles.