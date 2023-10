Florent Bannwarth (BlaBlaCar): «Queremos reducir el número de asientos vacíos que viajan por carretera» El director de operaciones de BlaBlaCar España y Portugal subraya la capacidad de que tiene el coche compartido de «conectar de forma directa localidades que no tienen otras alternativas de viaje»

Los viajes compartidos son una gran alternativa para aquellos que necesitan realizar largos recorridos y no tienen un vehículo en propiedad, no quieren pagar o no pueden transportes como el AVE o el avión; e incluso prefieren moverse en compañía. Ante el auge y retos de este tipo de compañías, entre las que destaca BlaBlaCar, cómo ven el sector de la movilidad y la ley de movilidad en la actualidad, por ejemplo; Florent Bannwarth, director de operaciones de BlaBlaCar España y Portugal, ofrece todas las respuestas.

Los resultados del pasado año 2022 fueron muy altos, ¿Cómo va este 2023 y a qué cree que se debe el aumento de este tipo de movilidad? El 2022 fue el año de la vuelta a la normalidad después de la pandemia, en el que pudimos disfrutar de las primeras vacaciones sin cierres perimetrales. Pero también fue el año en el que los precios de los combustibles y la inflación alcanzaron niveles récord. Este contexto supuso que muchos nuevos usuarios y usuarias se registraran en la plataforma, y se tradujo en un incremento de actividad del 83% frente a 2021, un 34% más que en 2019. Este año seguimos creciendo respecto al 2022. En el primer semestre, registramos un 25% más de actividad. Y, aunque durante el verano se ha ralentizado el crecimiento debido a las ayudas al transporte público a los jóvenes entre 18 y 30 años, hemos batido récords de actividad en el resto de segmentos de edad. Ahora que las ayudas han terminado, la actividad está volviendo a acelerar. De hecho, desde que volvió a subir el precio de la gasolina en agosto vimos cómo de nuevo se aceleró el registro de nuevos conductores. Ahora a finales de septiembre, ya hemos estado por encima del año pasado en las mismas fechas, lo cual nos hace pensar que volveremos a batir récords en este último trimestre. ¿Qué ventajas ofrece este servicio? ¿Por qué la gente lo demanda tanto? Asimismo, y siendo un poco crítico, ¿qué desventajas encuentran los clientes? El ahorro es muy importante a la hora de activar a los usuarios pero hay otro factor que cada vez toma más fuerza a la hora de elegir nuestra plataforma, y es la capacidad que tiene el coche compartido de conectar de forma directa localidades que no tienen otras alternativas de viaje. Por ejemplo, si un pasajero quisiera llegar desde un pueblo como puede ser Guadarrama, en Madrid, a Amoeiro, en Ourense, como pasajero tendría que hacer un mínimo de 4 transbordos en distintos medios de transporte. Sin embargo, hay miles de coches que hacen el trayecto de Madrid a Santiago de Compostela todos los días y que van medio vacíos, con una ocupación media de 1.7 personas por vehículo. Si estos asientos vacíos se compartieran en BlaBlaCar, la tecnología Boost de nuestra plataforma podría proponer recoger o dejar a un pasajero a lo largo del trayecto del conductor, con un desvío mínimo. Así se desbloquean cientos de combinaciones de viaje posible entre pueblos. Esto supone una optimización de los asientos que viajan vacíos, permitiendo reducir el impacto medioambiental de los coches que circulan, incrementando el ahorro y ofreciendo alternativas de movilidad a miles de municipios españoles. De hecho, en el último año hemos conectado el 86% de las más de 8.100 localidades españolas. Como desventaja, y permitidme ser optimista, nos quedarían un 14% de localidades por conectar, pero al ritmo de crecimiento al que vamos tanto de actividad como de desarrollo tecnológico ese porcentaje se reducirá pronto. Estimamos además que sólo el 3% de los viajes de larga distancia realizados en coche particular se comparten en una plataforma de coche compartido. Esto nos da mucho margen de mejora y crecimiento, para lograr alcanzar ese 100% de municipios españoles conectados. El encarecimiento de la gasolina, también ha hecho que suban los precios de este servicio, ¿lo han notado de alguna manera? Efectivamente, sí que hemos notado incrementos en la cifra de nuevos conductores durante el verano. Respecto al aumento del precio de los viajes, la plataforma establece mecanismos para evitar el lucro por parte de los conductores fuera de la compartición de los gastos del trayecto. Los propios conductores pueden subir o bajar un poco el precio recomendado, y lo suelen hacer dependiendo del precio de la gasolina o del tipo de coche que tienen, siempre respetando el tope máximo. Por lo que en general las variaciones son mínimas y el precio suele ser muy similar de un año a otro. De hecho, este 2023 los precios están siendo algo más bajos que en el 2022, cuando los precios de la gasolina alcanzaron cifras récords. ¿Qué porcentaje tienen de conductores frente a pasajeros? ¿Qué perfil es el que más demanda o demandado? El perfil de usuarios y usuarias es cada día más heterogéneo. La edad media de nuestros usuarios es de 32 años y una tercera parte de ellos tiene más de 35. Los más jóvenes que empezaron a utilizar la plataforma hace 14 años, cuando nacimos, han crecido con nosotros. Y se han sumado muchos, ya somos 8 millones de usuarios en España. La distribución entre hombres y mujeres ha sido siempre bastante igual: 52 y 48%. Tenemos un tercio de usuarios conductores aproximadamente. Es curioso porque España es el país de los 21 en los que operamos que más usuarios tiene que utilizan la plataforma unas veces como conductores y otras como pasajeros. ¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento de un negocio como este? Nuestro objetivo es reducir el número de asientos vacíos que viajan por carretera. Desde el lado del carpooling buscamos seguir mejorando la tecnología para poder llegar a todos los municipios de España de forma eficiente y sostenible. Pero también tenemos el foco puesto en la multimodalidad, y estamos trabajando para que nuestra plataforma combine oferta de autobús (nuestros propios autobuses de BlaBlaCar y la de otros operadores), tren y coche compartido. De esta manera, ese trayecto que mencionaba antes entre un pequeño pueblo de Madrid y otro de Ourense se podrá gestionar dentro de nuestra plataforma, eligiendo para cada etapa del proceso la mejor forma de desplazarse en función de las necesidades de cada viaje y de cada viajero. Coche compartido para todas esas pequeñas localidades en las que no es eficiente el tren o el autobús, y transporte colectivo para los grandes ejes. La visión es la misma: optimizar. Ya sean vehículos o rutas. Y hacer trabajar juntos los principales medios de transporte para poder ofrecer la mayor amplitud de opciones de viaje posible a todos los usuarios. Ampliar Director de operaciones de BlaBlaCar España y Portugal P.F. Se está debatiendo la primera ley que definirá el coche compartido en España, ¿Qué va a suponer? Esa primera definición a nivel nacional, que se complementaba con algunas herramientas de promoción, quedó en pausa por la convocatoria de elecciones. Pero la Ley de Movilidad Sostenible se retomará cuando tengamos nuevo gobierno y será probablemente más ambiciosa porque nuestro modelo ya está definido en algunas leyes autonómicas de movilidad, transición y clima. Esa nueva Ley será el marco perfecto para acercarnos al nivel de apoyo y promoción del carpooling que existe en otros países como Francia, donde existen, incluso, subsidios directos a los usuarios. No es tan importante que sea pronto como que el marco sea el adecuado para la promoción del coche compartido de larga distancia y el lanzamiento de BlaBlaCar Daily, carpooling de desplazamientos diarios, en nuestras comunidades autónomas. ¿Cree que aún hay alguien que no conoce la aplicación? Si es así, ¿por qué, y cómo hacen para dar visibilidad? En España nuestra notoriedad es tan alta que el término coche compartido, sobre todo en la modalidad de carpooling, y BlaBlaCar se utiliza de forma prácticamente indistinta. Para nosotros esto es un orgullo, porque implica que el modelo está normalizado y es conocido por casi todos los españoles. Pero sabemos que hay aún trabajo por hacer para la adopción del modelo en España, y en el potencial vertebrador que tiene el modelo para llegar a las pequeñas localidades de la España Medio Llena.





Según nuestros datos, casi el 95% de la población española conoce la marca BlaBlaCar, alrededor de un 20% es o ha sido usuaria de la plataforma, pero todavía son menos del 5% de todos los trayectos de larga distancia que se hacen en coche particular los que se comparten. Por eso somos optimistas y sabemos que los tiempos nos acompañan: cada vez más españoles queremos viajar de forma eficiente y sostenible.