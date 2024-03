Qué elementos de seguridad deberíamos llevar en el coche para viajar en Semana Santa

Semana Santa es una de las épocas del año en la que se registran más desplazamientos en carretera y, por ende, también una fecha en la que se produce un elevado número de siniestros viales.

De acuerdo con datos de la DGT, el año pasado durante esta festividad se registraron un total de 28 siniestros mortales y 34 personas fallecidas en las carreteras del país, una cifra que supuso un aumento tanto en el número de víctimas como de siniestros respecto al año anterior, convirtiendo la Semana Santa de 2023 en la más mortal desde el año 2016.

Para garantizar la seguridad vial de todos aquellos que se desplacen y, al mismo tiempo, facilitar la movilidad y la fluidez en las carreteras, la DGT cuenta durante estos días con la máxima disponibilidad de los medios de los que dispone, tanto técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros y drones, además de cámaras y furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y del cinturón de seguridad) como humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

Pero además de estas medidas, como conductores deberemos contar en el coche con una serie de elementos, algunos obligatorios y otros recomendados, con los que salir de un apuro si nos encontramos con algún percance en la carretera.

Así, la ley obliga a tener en el vehículo o bien los triángulos de seguridad o una señal V16, como el Help Flash IoT. Esta última ofrece un plus de seguridad al permitir, no solo señalizar el coche en caso de incidencia sin necesidad de abandonar el habitáculo, sino también la conexión a la plataforma DGT 3.0. «Las luces V-16 cubren todas estas deficiencias. Por un lado, se pueden colocar desde dentro del habitáculo, sin necesidad siquiera de quitarse el cinturón de seguridad; se activan de forma sencilla; al ser pequeñas, se adaptan a todo tipo de vehículos, incluso a las motocicletas; y, además, son aptas para personas con movilidad reducida», explica Alejandro González, CMO de Help Flash.

Otro equipamiento obligatorio es el chaleco reflectante. Debe ser de color rojo, amarillo o naranja y debe tener, como mínimo, dos bandas reflectantes de al menos 5 centímetros de altura y debe estar certificado para su uso. Todos los ocupantes del vehículo deben contar con un chaleco.

Un extintor puede resultar clave en casos en los que se producen incendios. Sin embargo, hay que recordar de revisarlo periódicamente, para asegurarse que está en buen estado.

Un martillo es un elemento que podría salvar vidas en casos de accidentes en los que los pasajeros se quedan atrapados dentro del vehículo.

Un botiquín de primeros auxilios debería incluir tiritas, guantes plásticos esterilizados, pinzas de extracción, vendas, alcohol, yodo y pastillas genéricas para dolores de cabeza o cuerpo.

Una cuerda también puede resultar útil para sujetar piezas del coche que se hayan podido desprender o incluso el mismo vehículo, en caso de avería.

Un recipiente vacío que podría ayudar para transportar gasolina en caso de quedarse sin combustible en mitad del trayecto.

Cómo se usan las balizas de emergencia

Contar con una luz V-16 en el coche es clave para garantizar que, en caso de incidente en la vía, el conductor no tenga que correr riesgos innecesarios. Por ello, desde Help Flash recuerdan que, de acuerdo con el Real Decreto de Auxilio en Carretera que fue aprobado en marzo de 2021, en la actualidad estas balizas de emergencia son el sustituto legal de los triángulos de seguridad.

Hasta enero de 2026, los conductores pueden elegir señalizar un incidente en la vía bien sea utilizando los triángulos de seguridad o las luces de emergencia V-16 tanto en su versión analógica como la conectada. Sin embargo, a partir de esa fecha, los triángulos de seguridad no podrán usarse, ni tampoco las luces V-16 analógicas, y será obligatorio señalizar un accidente o avería a través de las balizas luminosas conectadas.

Se trata de una medida que busca reducir los atropellos en carretera, ya que los triángulos de emergencia no anteponen la seguridad del conductor, pues debe de salir del vehículo y desplazarse hasta 100 metros para colocarlo en el suelo dejándolo expuesto a un posible arrollamiento; además no son eficientes, ni para todas las personas, ya que el usarlos requiere recorrer varios metros para colocarlo; no son compatibles con motocicletas, debido a su gran tamaño, y no pueden ser usados por personas con movilidad reducida.