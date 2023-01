Audi S5 Coupé, una oda a los diésel deportivos

Los motores diésel están asociados con entregas de par en bajas revoluciones. Como tal, es frecuente encontrarlos en vehículos diseñados para cruzar terrenos abruptos, en todoterrenos y tractores. Por sus consumos contenidos, hubo un auge en su popularidad en Europa, donde los precios del combustible son considerablemente más elevados que en América.

Los motores de gasolina son más sencillos de construir, más ligeros y son capaces de entregar más potencia a más revoluciones, por lo que eran una elección obvia a la hora de desarrollar un coche deportivo.

Sin embargo, el Audi S5 Coupé no es un deportivo salvaje, como podría ser un R8 proveniente de la misma marca, que comparte prácticamente todos los elementos mecánicos con el Lamborghini Huracán. Audi ya ha despedido el superdeportivo en su versión de combustión y será cada vez menos frecuente encontrar un propulsor diésel como usan los S4 o S5 actuales en el futuro.

La marca de los cuatro aros ha ganado varias veces el premio al mejor motor del año, con su cinco cilindros en línea siendo uno de los más laureados —está disponible en el TT RS y y en el RS5—, pero el V6 diésel de 347 caballos no se queda corto: es una delicia.

En un alarde de complejidad digno del Grupo Volkswagen, cuenta con un sistema de hibridación ligera que le confiere 11 caballos más, pero especialmente, la etiqueta Eco. Además, como buen motor de gasóleo entrega 700 Nm de par desde abajo en el cuentarrevoluciones y es rápido: alcanza los 100 km/h en 4,8 segundos.

Por dentro, es todo lo que se le puede pedir a un Audi: moderno, elegante y sobrio. Casi como si un grupo de diseñadores de la Bauhaus se hubiera puesto de acuerdo para crear un entorno agradable y práctico en el que pasar gran parte del día. Porque asumámoslo, probablemente sea así.

El estilo interior es el de la generación anterior —reconocible porque tiene el control de volumen multimedia en la consola central—, pero sigue siendo un diseño excelente para el habitáculo de un vehículo, con elementos que recuerdan a la aeronáutica sin caer en la teatralidad y todo se siente sólido y de alta calidad.

El S5 es un coche de uso diario que puede cumplir perfectamente en casi cualquier situación, pero donde realmente brilla es como 'grand tourer', un vehículo para llevar por carretera en viajes largos y a altas velocidades, dado que cuenta con un aplomo sobre el asfalto envidiable.

En el centro de las ciudades, con plazas de aparcamiento estrechas el S5 no se encuentra en su hábitat natural, pero se desenvuelve con soltura de todos modos. Al ser un vehículo diseñado para el conductor, no hay mucha prioridad para las plazas traseras: el espacio es limitado y el acceso no es fácil. Pero es un precio que hay que pagar con esta silueta.

Para un conductor más concienciado con la comodidad de sus pasajeros pero que quiera seguir disfrutando de un interior similar y el mismo motor V6 diésel, existe el también impresionante Audi S4 Avant. El S5 parte de los 83.200 euros, mientras que su hermano con la silueta familiar lo hace de los 81.840.