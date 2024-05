El Opel Corsa más ecológico y digital

Opel amplía la gama de propulsores del pequeño superventas Corsa con un propulsor híbrido con tecnología de 48 voltios. Este sistema incorpora una batería de iones de litio que se recarga automáticamente en determinadas condiciones de conducción y nuevos motores de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros turboalimentados con 100 CV y 136 CV que se han desarrollado especialmente para la aplicación híbrida. Los motores están acoplados a una nueva transmisión electrificada de doble embrague y seis velocidades y a un motor eléctrico de 28 CV.

Opel Corsa 48 V P.F.

La tecnología híbrida ofrece una amplia gama de ventajas especialmente para los «principiantes en electrificación» que suelen viajar en entornos urbanos: en comparación con su homólogo puramente convencional, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 se reducen en torno a un 18%, y los clientes del Corsa Hybrid pueden conducir sin emisiones locales a baja velocidad en ciudad y disfrutar de un alto nivel de confort de conducción gracias a la óptima coordinación del sistema.

Gracias al diseño compacto del sistema híbrido, no se pierde espacio en el interior, y los conductores no tienen que recargar su Corsa Hybrid desde una fuente externa, como un enchufe o una estación de carga. Es más, en comparación con el Corsa 1.2 no electrificado similar con transmisión automática de ocho velocidades, esta versión del Corsa puede ahorrar casi 1.0 l/100 km de combustible (alrededor del18%) y también reducir emisiones de CO2.

Opel Corsa 48 V

El sistema ofrece ventajas sobre todo en el tráfico urbano. El motor eléctrico ayuda al motor de gasolina especialmente en aceleración, por ejemplo, al arrancar desde parado. También aporta par, especialmente a bajas revoluciones, lo que beneficia la dinámica de conducción y la reducción de CO2. A bajas velocidades, el motor eléctrico también permite una conducción totalmente eléctrica de hasta un kilómetro o hasta el 50% del tiempo de conducción en ciudad (gracias a la recuperación), por ejemplo, al maniobrar. Durante la deceleración, el motor de gasolina se detiene y el motor eléctrico actúa como generador para recargar la batería de 48 V del sistema híbrido. El sistema compacto está coordinado de forma óptima para garantizar el mejor rendimiento en todo momento con el menor consumo de energía.

Opel Corsa 48 V P.F.

En el interior del Corsa Hybrid, puedes disfrutar de la pantalla de información al conductor totalmente digital, opcional. Como es habitual, muestra toda la información importante de forma clara, con información adicional útil específica para híbridos. Los números del indicador digital de velocidad brillan en blanco mientras el motor de gasolina está en marcha. Si éste se apaga y el vehículo funciona sólo con electricidad, la pantalla cambia a azul.

Opel Corsa 48 V P.F.

También hay una pantalla de potencia permanente (dividida en Power, Eco y Charge), así como una pantalla que proporciona información sobre el flujo de energía entre la batería, el motor de gasolina y las ruedas, así como el estado de carga de la batería. Y los datos más importantes sobre la distancia recorrida, la duración del trayecto, el consumo medio, la autonomía restante y el porcentaje del recorrido realizado de forma puramente eléctrica pueden leerse a través de la pantalla de resumen del trayecto cuando el vehículo está apagado.

Asimismo, es posible estar bien conectado con el nuevo sistema multimedia de infoentretenimiento Corsa, que incluye una pantalla táctil en color de 10 pulgadas. Se basan en las plataformas integradas Snapdragon Cockpit y Auto Connectivity de Qualcomm Technologies, Inc. y permiten, entre otras cosas, funciones gráficas, multimedia y de conectividad de última generación como Wi-Fi, Bluetooth y 4G. Además, los smartphones compatibles con Apple CarPlay y Android Auto pueden conectarse de forma inalámbrica a los sistemas multimedia del vehículo y también recargarse.