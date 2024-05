La marca china Arfox desembarca en España para llegar a toda Europa

Una nueva marca china se inmiscuye en el cada día más variado mercado del automóvil eléctrico. Hablamos de Arcfox que con cuatro modelos de lujo y altas prestaciones inicia la comercialización de los mismos con unos precios que varían entre los 30.000 y los 60.000 euros y unas autonomías entre 400 y 572 kilómetros.

Propiedad de BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), Arcfox es uno de los cinco fabricantes de automóviles chinos. La presentación de estos modelos se realizó en el Puerto Exterior de Ferrol, tras el acuerdo entre Arcfox y Atium Logistic Group (centro logístico de almacenamiento) y la distribución se realizará a través de 25 concesiones, según comunicó la marca. Posteriormente la distribución llegará hasta Portugal.

Los modelos iniciales son el Arcfox S5, alpha S, alpha T y Kaola, creados bajo la batuta del conocido diseñador Walter da Silva.

En el acto de presentación el directivo de la marca china Yu Tao, Director of Overseas Market Department of BAIC New Energy Vehicle Company, empresa propietaria de la marca Arcfox, destacó la importancia de nuestro país: «España y Galicia son muy importantes en la ejecución del plan de expansión de nuestra marca con la venta de vehículos eléctricos, sostenibles y a precios muy competitivos que revolucionarán el mercado europeo y romperán fronteras, siguiendo nuestra filosofía, focalizada en ofrecer una nueva experiencia en la conducción».

Por otro lado la La directora ejecutiva de la marca resaltó: «esta es otra muestra más del compromiso que tenemos con España y con Galicia como vector de crecimiento fundamental en el mercado europeo de coches eléctricos, para el que la pujanza del puerto de Ferrol supondrá una palanca muy importante en los próximos años. Estuve aquí hace unas semanas anunciando el acuerdo y, desde hoy, nuestros vehículos ya empezarán a ser distribuidos».

Los modelos Arcfox alpha T y alpha S ya han obtenido la homologación necesaria y tienen matrícula española, lo que les permite circular por las carreteras españolas desde este momento.

Detalles interiores de los nuevos ARCFOX P.F.

Reflejo de la innovación tecnológica y de un firme compromiso con la sostenibilidad, cada modelo tiene una autonomía entre 400 y 572 kilómetros, respaldados por una garantía de cinco años o 120.000 kilómetros.

Más información







Las baterías tienen una garantía de 200.000 kilómetros o diez años. La fabricación se realiza en la planta de la empresa conjunta de BAIC con Magna en Zhenjiang y la firma prevé que, a partir de 2025, exportará entre 5.000 y 8.000 unidades al año, lo que le convertirá en uno de los principales actores de la industria automovilística europea.