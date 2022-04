Lexus RZ 450e: nueva era eléctrica marcada por la innovación y el diseño Como novedad mundial incorpora el Sistema de dirección One Motion Grip que combina el nuevo volante con diseño Steering Yoke junto con una dirección steer-bywire, donde las ruedas están accionadas por un sistema electrónico inteligente

Tras más de 15 años de experiencia en electrificación a través de sus modelos híbridos, Lexus da un paso más con la presentación del nuevo RZ 450e, un SUV 100% eléctrico de batería, que se convierte además en el primer vehículo de la marca desarrollado desde cero para ser exclusivamente eléctrico.

El nuevo coche monta una transmisión avanzada denominada DIRECT4, que combina la utilización de dos e-Axle en los ejes delantero y trasero, con un control del par independiente en cada una de las cuatro ruedas.

Gracias a estos dos e-Axles el RZ tiene tracción total. El sistema es un conjunto modular compacto que consta de un motor, engranajes y una centralita, ubicados entre las ruedas motrices. En el RZ se utilizan en la parte delantera y trasera dos e-Axles independientes y funcionan junto con el sistema de control de tracción total DIRECT4 para ajustar la posición, tracción y distribución de la potencia en función de las circunstancias de la conducción.

El motor delantero produce 150 kW y el trasero 80 kW, dando una potencia total de salida de 230 kW (313 CV).

One Motion Grip

Cuenta también de forma opcional con el sistema One Motion Grip, que combina el volante Steering Yoke, con un sistema de dirección Steer-by-wire. Todos estos términos se traducen un nuevo volante, que pierde su tradicional forma circular para pasar a convertirse en una especie de mando de una consola de videojuegos. Solo se necesita un giro de 150 grados, para hacer un giro completo a la izquierda o hacia la derecha, no hay necesidad de giros de mano sobre mano. Pero además no hay conexión mecánica ni la tradicional columna de dirección; en su lugar, se usa una conexión eléctrica para enviar las señales del volante a las ruedas. El resultado es una respuesta instantánea y un control de la dirección más preciso.

El RZ emplea una batería de ion de litio en un conjunto que consta de 96 celdas, con una potencia total de 71,4 kW. Se encuentra totalmente bajo el habitáculo, y forma parte integral de la plataforma. Su posición contribuye asimismo a rebajar el centro de gravedad del vehículo.

La durabilidad de la batería fue una de las consideraciones clave en el diseño del vehículo. Lexus prevé que la batería del RZ pueda mantener más del 90 % de su capacidad al cabo de 10 años. La firma no ha desvelado detalles sobre la autonomía del vehículo y los tiempos de carga de la batería, pero esperan que el RZ pueda recorrer más de 400 km en ciclo WLTP combinado.

Diseño

El exterior reinterpreta la carrocería con el concepto «Spindle Body», dejando ver la evolución de la parrilla de doble punta de flecha característica de Lexus, ahora aplicada a toda la carrocería del vehículo; mientras que el interior es un espacio minimalista y abierto, al tiempo sencillo y lujoso.

Aunque la transmisión del vehículo eléctrico con batería genera menos ruido, su funcionamiento silencioso hace que el ruido de rodadura y de viento se aprecie más.

Ficha técnica: Motor: eléctrico. Dos motores de 109 CV, con potencia total de 218 CV Batería: 71,4 kWh Autonomía: más de 450 km (pendiente de homologación WLTP) Consumo. inferior a 18 kWh /100 km Largo/ancho/alto (en metros): 4,80/1,89/1,63 Precio: no facilitado

Los ingenieros y diseñadores del RZ se fijaron como prioridad conseguir un ambiente tranquilo y silencioso en el habitáculo, para lo cual han aplicado una nueva versión del Active Sound Control con cancelación de ruido, un sistema que emplea una serie de frecuencias a través de los altavoces del sistema de sonido envolvente que cancelen el ruido en el habitáculo.