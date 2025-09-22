El LeapMotor B10 llega a España: diseño, tecnología y precio imbatible desde 20.000 euros

Canal Motor Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

La movilidad eléctrica en España ha recibido a un nuevo y ambicioso competidor. Leapmotor, una de las marcas chinas que ha aterrizado en Europa de la mano de Stellantis, ha presentado su último lanzamiento: el Leapmotor B10.

Este nuevo C-SUV, que ya se pudo ver en los salones de Shanghái y Múnich, aterriza con el objetivo de conquistar a los automovilistas españoles que buscan un vehículo eléctrico accesible, con un precio de partida que podría ser tan bajo como 20.000 euros si se incluyen las ayudas del Plan Moves III y el abono de los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Este Leapmotor B10 busca desmarcarse en su categoría ofreciendo una combinación de diseño, tecnología y polivalencia. Su exterior, con líneas elegantes, tiradores de puerta ocultos y faros Wing Star full LED, le confiere una apariencia audaz y moderna.

Por dentro, el vehículo destaca por un espacio interior muy amplio, con materiales de alta calidad y un diseño funcional que maximiza el confort de sus ocupantes. Además, el maletero de doble capa ofrece una capacidad modulable que va desde los 430 litros hasta los 1.415, a los que se suman 25 litros extra bajo el capó delantero.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 218 CV Largo/ancho/alto (m): 4,51/1,85/1,65 Maletero: 430 litros Consumo: desde 17,2 kWh/100 km Precio: desde 28.751 € (sin descuentos ni Moves III)

Equipado con 17 funciones de ayuda a la conducción y la arquitectura Leap 3.5, el vehículo ofrece una experiencia de conducción intuitiva y segura. En el apartado mecánico, el B10 está propulsado por un motor de 218 CV con dos opciones de batería: una de 67,1 kWh que ofrece hasta 434 km de autonomía WLTP, y otra de 56,2 kWh con un rango de 361 km.

Para facilitar la compra, la marca garantiza las ayudas del Plan Moves III, incluso en las comunidades donde ya se han agotado los fondos, y anticipa una bonificación de 900 euros por el Certificado de Ahorro Energético.