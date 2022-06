Así es la impresionante BMW R 18 Magnifica hecha a mano

Los vehículos de exhibición son, en muchos ámbitos, similares a los 'concept cars': una muestra de lo que es capaz el fabricante o diseñador. En el caso de Andrea Radaelli, de Radikal Chopper, esto es mucho. No en vano se hizo con el primer puesto de la competición MBE 2020 con su Ad Maiora, basada en una BMW R1100 S.

Ahora, el diseñador italiano deja atrás las líneas futuristas y 'cyberpunk' de aquella para volcarse en una variante con influencias más victorianas y 'steampunk' —una corriente estética que mezcla la ciencia ficción con el siglo XIX—. Esto significa que, mientras la Ad Maiora no contaba con una superficie que no fuera de metal pulido, la nueva R 18 Magnifica está bien nutrida de latón, madera y tonos dorados.

Lo que no ha cambiado con Radaelli es su pasión por la marca bávara y, especialmente, por sus grandes motores bóxer. La Magnifica utiliza el más grande que tiene el fabricante en su establo, un bicilíndrico de 1.800 CC, que produce 'apenas' 90 CV, pero mucho par para ofrecer la conducción por las que son conocidas las choppers.

La R 18 Magnifica se ha desvelado el 8 de junio durante la première del salón de Mónaco: una reinterpretación extrema de la maxi cruiser alemana donde el lujo, la artesanía y la nobleza de los materiales utilizados se dan cita en esta moto única. El desarrollo de este proyecto encargado por Officine Riunite Milanesi a Radaelli, y con este primer proyecto conjunto se dio origen a Radikal Design.

Hecha a mano, utilizando materiales nobles como el latón, el aluminio y la madera, con un diseño diferente a cualquier otra custom: este es el retrato de la BMW R 18 Magnifica. La idea de construir una moto custom basada en la BMW R 18 se debe a Raffaello Polchi, propietario de Officine Riunite Milanesi.

Según Radelli, «la moto tiene que ser mi propia creación, no me apetece desenterrar o modificar un concepto ya montado y hecho muy bien por otros». La inspiración para el diseño de la BMW R 18 Magnifica hace un guiño a las motos de época de los años 20, 30 y 40 y, en particular, a la BMW R 37, objetos que «tienen un encanto increíble que incluso hoy en día muchas motos modernas no pueden replicar».

El uso de un material concreto como la madera recuerda mucho a las motos del pasado, que la utilizaban para ciertos detalles como los puños; una idea que también me vino a la mente al pensar en los antiguos coches BMW de los años 40 con volantes de madera. El uso de este material también responde al deseo de poner algo «vivo» en la moto.

No hay CAD ni renderizado como punto de partida, sino como mucho un boceto. La R 18 se planteó inicialmente sin todos los elementos necesarios para la producción en serie y luego se rediseñó respetando las proporciones entre la parte delantera y la trasera de la moto, para conseguir una lógica visual armoniosa.

Nada en la R 18 Magnifica se ha comprado, todo ha sido diseñado y construido a mano. La excepción son las llantas, mecanizadas en aluminio según un diseño de Radikal Chopper. Incluso los discos y pinzas de freno se han creado especialmente. El colín y el asiento son de una sola pieza de suspensión y dan la sensación de flotar en el aire.

La parte trasera es de caoba con una sección central de acero inoxidable pulido, lo que le da a la moto un aspecto de joya. Las horquillas tienen la misma inclinación que las originales, pero un aspecto que recuerda a las de las motos de época; sin embargo, el interior es completamente moderno, construido con piezas de aluminio. El sistema eléctrico no ha sido modificado; todo es completamente funcional. Las dimensiones, las llantas y los neumáticos se han mantenido fieles a la original: la moto es perfectamente utilizable.

Bajo la estética retro se esconde una moto tecnológicamente moderna, aligerada en unos 100 kg: el peso de la BMW R 18 Magnifica es, de hecho, de unos 250-260 kg, frente a los 345 kg del modelo original.