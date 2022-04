Estas son las ayudas a la gasolina y el diésel existentes en Europa

La crisis económica provocada por la invasión rusa de Ucrania ha elevado hasta cifras históricas el precio de los carburantes, lo que a su ven ha llevado a muchos gobiernos de la Unión Europea a aplicar rebajas en la gasolina y el diesel. Las fórmulas elegidas han sido varias: desde ayudas directas aplicadas sobre el precio total, pasando por reducciones del IVA, hasta limitaciones al precio máximo que pagan los usuarios por litro.

Según las cifras comparativas facilitadas por Daparto, España es uno de los países en los que se ha conseguido un mayor descuento sobre la tarifa oficial.

España: rebaja mínima de 20 céntimos por litro en el tique de compra

España ha optado por la siguiente estrategia: mostrar en el surtidor el precio original y aplicar el descuento a la hora de pagar, especificándolo en el tique de compra. En total, los españoles se benefician de 20 céntimos de descuento; 15 céntimos son aportados por el Estado y el resto por las estaciones de servicio. La rebaja se puede ampliar hasta los 28 céntimos dependido de los programas de descuentos de cada petrolera.

La medida, que estará vigente hasta el 30 de junio costará unos 1423 millones de euros a las arcas públicas. Eso sí, hay letra pequeña: las gasolineras no pertenecientes a grandes petroleras (el 52% del total) no correrán con el gasto de 5 céntimos, que asume el Estado. De cara al usuario final, no hay diferencia.

Francia: 18 céntimos por litro de rebaja hasta finales de julio

Francia ha optado por mostrar directamente el precio en el surtidor tras la rebaja. En marcha desde el 1 de abril, y durante cuatro meses, los franceses disfrutan de una ayuda de 18 céntimos por litro, por encima de los 15 céntimos anunciados en un primer momento. Esto se debe al peso del IVA del 20% En total, el Estado destinará algo más de 2000 millones de euros a una medida que se aplica en la Francia metropolitana, excluyendo Córcega. Si los precios de los carburantes bajan durante los próximos meses, el gobierno estudiará la posibilidad de anular el descuento antes de su finalización prevista para el 31 de julio.

Alemania, en proceso de bajar los precios a través del IVA

Alemania ha optado por otra vía: la reducción del IVA impuesto a los carburantes. En Alemania, se paga el 19% del IVA más un impuesto energético, otro ecológico por emisiones de CO2 y una tasa de reserva de petróleo. Estos impuestos varían dependiendo de si hablamos de gasolina o de diesel. Se espera que, gracias a la reducción, los precios se sitúen por debajo de los dos euros el litro ya que se apreciará una bajada de 30 céntimos el litro en el caso de la gasolina y de 14 céntimos en el del diesel, según han anunciado los dirigentes. Dentro de una estrategia de transporte más global, a la bajada de los hidrocarburos se suma el intento de reforzar el transporte público local. Para ello, el gobierno ha regulado los precios de los abonos de transportes creando un billete de 90 días por 9 euros al mes.

Italia: reducción de los impuestos especiales de 25 céntimos

Al igual que Alemania, Italia escoge también la bajada de impuestos indirectos. En el país transalpino se reducen 25 céntimos, que en realidad serán 30,5 céntimos en el surtidor: los 25 céntimos estables más 5,5 céntimos de IVA. La rebaja está disponible hasta el 2 de mayo. Para el futuro, el ejecutivo de Roma está barajando la posibilidad de establecer una especie de impuesto móvil o adaptable, cuyo porcentaje se adapte dependiendo de la evolución de los precios de los hidrocarburos.