La DGT pone una nueva señal en las carreteras: qué significa y qué multa te ponen si no la cumples

Las señales de tráfico que encontramos en las diferentes calzadas de nuestro país nos indican pautas relacionadas con obligaciones al conducir, prohibiciones o información útil para el usuario de la vía, que también pueden ser los viandantes.

Entre ellas, algunas de las más utilizadas son las de prohibido, cirular de fondo rojo con una franja rectangular blanca en el centro, o el ceda al paso, triangular, con los bordes rojos y el fondo interior blanco. Existen multitud de ellas y, cuando nos estamos sacando el carnet, debemos aprendernos todas las que salen en el libro de la autescuela.

Sin embargo, por ser poco habituales en las carreteras, ciudades y pueblos o por la rareza de su uso, hay numerosas señales que se desconocen o incluso que no se sabe de su existencia. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) incluye nuevas señales que se vayan necesitando. Aunque lleva tiempo en marcha, recientemente habrás podido observar esta señal como nueva en algunas carreteras españolas, te contamos qué significa y cómo te pueden multar si la desobedeces.

¿Qué significa esta nueva señal en las carreteras?

Se trata de una señal circular con los bordes rojos, el fondo blanco y una imagen que representa un coche con una especie de gases o emisiones a su lado. Esta indicación vial R-120 hace referencia justamente al último aspecto mencionado, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que cada vez se encuentran en más lugars del país, concretamente, estas corresponden a los municipios con más de 50.000 habitantes.

También aplica a territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, «cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire», según especifica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, en las últimas semanas seguro que has visto esta señal en las carreteras cercanas a algunas ciudades o pueblos y el significado es la prohibición de la entrada a una Zona de Bajas Emisiones para una serie de vehículos. Según la normativa vigente, estos son los coches, furgonestas, motos, etc, que tengan distintivo B o que no dispongan de etiqueta medioambiental, también llamados con distintivo A.

Se crea una nueva señal vertical para identificar las Zonas de Bajas Emisiones #ZBE. Los municipios de más de 50.000 habitantes deben establecer #ZBE antes de 2023, según la #LeyCambioClimático💚https://t.co/fDnxN1OOxR pic.twitter.com/NuOKhdjl2h — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 30, 2021

La nueva señal, que se creó en 2021, va, por lo general, acompañada de un panel complementario S-860 o de un cartel donde se incluyen las excepciones a la prohibición (normalmente, los vehículos con distintivo CERO, ECO o C, aunque en determinadas ZBE se puede acceder con etiqueta B), tal como indica la página web del RACE (Real Atumóvil Club de España).

Multa por no respetar esta señal

Aunque esta señal es nueva para muchos y puede costar identificarla o estar en desconocimiento de su significado, es importante que tengas cuidado, pues desobedecerla supone una infracción grave. Esto supone que, de no respetarla, puedes llevarte una multa de 200 euros, aunque no supone retirada de puntos del carné.

Además, debes tener presente que no haber visto la señal no de exime de tener que cumplirla y pagar la sanción, pues es bastante probable que alguna cámara capte cuando has circulado, obteniendo toda la información necesaria para multarte con tu matrícula.