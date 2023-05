De media, los españoles gastan 129 euros más al año en los seguros de coche como consecuencia de la subida de precios experimentada el primer trimestre de 2023, en comparación al mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta que, según datos de la patronal Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), el 79% de los hogares del país cuenta con una póliza de este tipo, el sobrecoste de esta subida para el total del país alcanza los 1.910 millones de euros.

Los seguros de coche se encarecieron un 21% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en un aumento de 129 euros en la prima anual, pasando de un coste promedio de la póliza de 604 a 733 euros.

La modalidad de todo riesgo lidera la subida, con un encarecimiento récord del 27% entre el primer trimestre de 2023 y los tres primeros meses de 2022.

Estos datos se desprenden del «Índice de precios del seguro de coche» elaborado por Kelisto que muestra la evolución de los precios de las primas en los distintos tipos de pólizas (terceros, terceros ampliado y todo riesgo), sin valorar coberturas y servicios. Este índice de precios del seguro de coche es totalmente independiente y analiza información de más de 20 compañías del mercado asegurador.

Aunque sopesar cuánto cuesta un seguro de coche es un factor muy importante, a la hora conseguir el mejor precio y ahorrar en esta factura, no solo hay que fijarse en el precio, sino también en otros factores, como analizar qué coberturas incluye cada póliza.

Estas son algunas pautas que hay que tener en cuenta para ahorrar en el seguro de coche:

1 Compara

Analiza los precios de las compañías de seguros. Tanto si quieres cambiar de compañía como si lo que estás buscando es una póliza para tu nuevo coche, un comparador es perfecto para encontrar no solo cuál es el seguro de coche más barato, sino también el que es más completo por el menor precio posible. Puedes ahorrar hasta un 31% (84 euros al año), la diferencia entre el seguro de coche más caro y el más barato dentro de nuestro ranking de mejores seguros de coche, con coberturas similares.

2 Analiza

Analiza qué cubre tu seguro de coche. Según las características de tu vehículo, es posible que no necesites el seguro de coche más completo del mercado. Por ejemplo, si tu coche duerme normalmente en el garaje, la cobertura por robo no será tan necesaria. Por otro lado, si tu coche ya es muy viejo, puede que no te convenga contratar una modalidad de todo riesgo que cubra los daños propios del vehículo. Ten en cuenta las particularidades de tu vehículo y el uso que le das para contratar solo aquellas coberturas que vas a usar.

3 Historial

Mantén un buen historial de siniestralidad. No haber emitido partes de accidentes ni acumular multas de tráfico pueden ayudarte a conseguir un seguro más barato para coche. Las aseguradoras de coche más baratas también suelen premiar a los buenos conductores, por lo que intenta no cometer infracciones que puedan convertir tu perfil de conductor en un perfil de riesgo.

4 Contrata

Contrata varios seguros en la misma compañía también puede ayudarte a ahorrar en tu seguro de coche. Si quieres asegurar otro vehículo, contratar un seguro de hogar o hacerte con una póliza de salud, puedes hacerlo a la vez que contratas tu seguro de coche.

Más información





La subida de precios del seguro de coche durante el primer trimestre de 2023 se ceba especialmente con la modalidad todo riesgo, la más cara, pero también la más completa en cuanto a coberturas y prestaciones y, por ello, la más recomendable para quienes adquieren un vehículo nuevo. «