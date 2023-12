Perla, la ganadora del Gordo del 2022 en el Teatro Real: «No me he dado ni un capricho»

En la madrugada, a las puertas del Teatro Real, estaba Perla y sus dos hijos, los protagonistas del momento más emotivo del año pasado, cuando ganó el Gordo desde el patio de butacas. Era la primera vez que alguien llevaba en su bolsillo el máximo premio en el lugar donde se cantan los números. Ahora vuelve, con la misma ilusión, esperanzada en repetir la suerte, con las mismas cábalas: la foto del padre fallecido, los números.

Dice que con el dinero, unos 360.000 euros netos, se compró una casa «modestita» y lo demás lo ha guardado para los estudios de los niños. Ella quiere ser abogada y él, ingeniero. Están más crecidos. Ya no viven de alquiler. «No me he dado ni un capricho», afirma en la fila para ingresar al Real, y donde la televisión la reconoce. Ni viajes, ni coche nuevo que cambie el que tiene ahora sin distintivo ambiental.

Quizás hoy, vaticina, gane algo más y sí se dé algún lujo. «El Gordo me ha cambiado la vida, a ver qué me trae la suerte hoy».