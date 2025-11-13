Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del jueves 13 de noviembre

CANARIAS7 Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:18 Comenta Compartir

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 13 de noviembre. Comprueba tu número del sorteo y descubre si ha sido premiado. El bote asciende a 36.000.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los lunes, jueves y sábados y es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Junto con esta lotería se juega además el sorteo de El Joker. Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro.

Podrás jugar a La Primitiva seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Para ganar el premio máximo tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker, que consta de 7 cifras que puedes solicitar voluntaria y conjuntamente al realizar tu apuesta del sorteo de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

