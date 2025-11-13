Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Sorteo de La Primitiva del jueves, 13 de noviembre de 2025. C7
LA PRIMITIVA

Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del jueves 13 de noviembre

SORTEOS ·

Comprueba el resultado del sorteo de este jueves con el que podrás ganar un bote de 36.000.000 euros | DIRECTO: Sorteo de la Lotería Nacional: comprobar número del jueves

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:18

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 13 de noviembre. Comprueba tu número del sorteo y descubre si ha sido premiado. El bote asciende a 36.000.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los lunes, jueves y sábados y es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Junto con esta lotería se juega además el sorteo de El Joker. Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro.

Podrás jugar a La Primitiva seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Para ganar el premio máximo tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker, que consta de 7 cifras que puedes solicitar voluntaria y conjuntamente al realizar tu apuesta del sorteo de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Canarias7 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

