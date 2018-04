Zuckerberg pide perdón por las filtraciones

"Está claro que no hicimos lo suficiente para evitar que estas herramientas fueran utilizadas para hacer daño. Esto se refiere a noticias falsas, interferencias de gobiernos extranjeros en las elecciones y discursos de odio. También la privacidad", ha explicado.

"No hicimos los suficiente y eso fue un error enorme. Mi error, y lo siento. (...) Yo empecé Facebook, lo dirijo y soy responsable de lo que sucede. No es suficiente con conectar a la gente, tenemos que lograr que esa conexión sea positiva. No es suficiente con darle una voz a la gente, tenemos que asegurarnos de que no la usan para hacer daño a otros o difundir desinformación", ha aseverado Zuckerberg, que se reunió el lunes con un grupo de diputados de cara a la comparecencia.

Asimismo, el fundador de una de las redes sociales más importantes del mundo ha asegurado que la empresa no tiene en cuenta la ideología de sus trabajadores y ha insistido en que Facebook trata de ser lo más imparcial posible respecto a temas políticos.

En respuesta a las preguntas del senador demócrata Patrick Leahy, que ha expresado la preocupación de los estadounidenses ante la crisis de privacidad de la compañía, Zuckerberg ha confirmado que Facebook está cooperando con el fiscal especial Robert Mueller, que está investigando la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, así como en la campaña del ahora presidente del país, Donald Trump.

"No estoy al tanto de la existencia de citaciones al respecto, pero podría haberlas, estamos trabajando con ellos", ha aseverado en relación con la pesquisa de Mueller, según ha recogido la cadena de noticias estadounidense CNN.

En este sentido, ha indicado que algunos de sus empleados han sido interrogados por el equipo del fiscal especial, algo que, sin embargo, no ha sucedido en su caso. "A mí no me han interrogado", ha asegurado.

"Quiero tener cuidado porque nuestro trabajo con el fiscal especial es confidencial y quiero asegurarme de que no revelo nada que sea importante o esté sujeto a esa condición", ha explicado el empresario, que ha comparecido por primera vez ante el Congreso desde que fundó Facebook en 2004.

Facebook se ha visto sacudida desde mediados de marzo por las denuncias de que la consultora política Cambridge Analytica tuvo acceso inapropiado a la información de millones de usuarios de la red social más grande del mundo, lo que le permitió crear perfiles sobre los votantes estadounidenses que fueron utilizados para apoyar la candidatura presidencial de Trump en 2016.

Zuckerberg tiene previsto, además, presentarse este miércoles ante la comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para continuar respondiendo a las preguntas de los congresistas estadounidenses en relación con el caso.