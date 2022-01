Friedrich Merz, elegido a la tercera nuevo presidente de la CDU alemana

A la tercera va la vencida. Tras dos candidaturas fallidas en los últimos tres años, Friedrich Merz fue elegido hoy en Berlín como nuevo presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) con casi el 95% de los votos de los delegados asistentes al congreso extraordinario virtual del partido conservador alemán. En diciembre había conseguido el respaldo del 62,1% de las bases en la primera consulta de la historia de la CDU a sus afiliados para decidor el liderazgo de la formación. Merz, de 66 años de edad, sucede en el cargo a Armin Laschet, el fracaso candidato conservador para los comicios generales del pasado mes de septiembre, que dimitió tras su derrota electoral y el triunfo del Partido Socialdemócrata (SPD). Al término de la era de Angela Merkel y sus 16 años en el poder, los cristianodemócratas se encuentran de nuevo en la oposición. El nuevo presidente de la CDU recibió el respaldo de 915 de los 983 delegados asistentes al congreso y de los que 16 se abstuvieron. Tras Annegret Karrenbauer, que tomó el relevo de Merkel en 2018 , y Armin Laschet, Friedrich Merz es el tercer líder conservador alemán en el plazo de tres años.

En una intervención ante los delegados antes de la votación, el ya nuevo presidente de los cristianodemócrata hizo un llamamiento a la unidad y la constitución de una oposición fuerte al actual gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales. De este congreso «saldrá una enérgica señal de nuevo comienzo y renovación de la CDU», afirmó Merz, quien destacó que «no hemos perdido la confianza en nosotros mismos» y que, frente al tripartito, «Alemania debe contar con una Unión que siga sirviendo al país, ofrezca respuestas a las cuestiones urgentes de nuestro tiempo» y que, desde la oposición, reclamará el derecho de volver a formar un gobierno para el mañana. «No nos engañemos, hasta entonces habrá un largo camino», señaló el nuevo líder de los conservadores germanos, que advirtió a sus correligionarios de que «cuan largo se haga ese camino no depende solo, pero si también de nosotros».

«Si nos enfrentamos, si nos separamos y comenzamos a correr en todas las direcciones, si no ofrecemos una imagen nítida, si no estamos a la altura de los tiempos a la hora de abordar los temas, puede ser que entonces se haga muy largo. Y ni siquiera entonces es seguro que lo consigamos», dijo Merz, quien urgió a sus compañeros a poner cuanto antes los pies en la tierra. Merz criticó en su intervención al canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, a quien acusó de pretender introducir la vacuna obligatoria para los mayores de edad, a la vez que rechaza presentar un proyecto de ley para llevarla a cabo elaborado por los tres partidos del gobierno. Igualmente echó en cara al sucesor de Merkel en el poder su «ambigüedad» ante la crisis por la situación en la frontera de Ucrania y no haberse molestado hasta ahora en viajar ni a Washington ni a Moscú. La opinión pública no sabe siquiera si se encuentra en diálogo con los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, reprochó el nuevo presidente de la CDU.

Merz ha conseguido convertirse en líder de los conservadores germanos al tercer intento. El pasado año perdió la elección a la presidencia de la CDU contra Armin Laschet y en 2018 en el duelo con Annegret Kramp-Karrenbauer. En esta ocasión no ha tenido rivales después de que las bases desestimaran en diciembre a otros dos candidatos. El experto en política exterior Norbert Röttgen y en antiguo ministro federal de la Cancillería Helge Braun no fueron rivales para él. Alejado de la política activa casi tres lustros tras perder en 2000 el liderazgo del grupo parlamentario de la Unión en el Bundestag en favor de Angela Merkel, Merz retornó a la política nacional en el momento en el que la excanciller anunció que no se presentaría a la reelección en los comicios de 2021 y renunció a la presidencia del partido. En su última intervención como presidente de la CDU antes de ceder el testigo a Merz, Laschet aseguró que el nuevo presidente del partido es «precisamente la persona correcta» para el cargo.