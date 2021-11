Los contagios se desbocan en Alemania con más de 65.000 casos en 24 horas

La cifra de contagios por coronavirus en Alemania se ha desbocado y ha alcanzado este jueves la cifra récord absoluta de 65.371 nuevas infecciones en 24 horas, superando por primera vez desde el comienzo de la pandemia la cota de las 60.000. Hace exactamente una semana batía por primera vez el límite de las 50.000 infecciones diarias. El Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar la lucha contra la enfermedad en este país, anunció también una nueva marca para la incidencia del virus, que se eleva a 336,9 casos por cada 100.000 habitantes en una semana. El índice de ingresados en hospitales por un contagio con el virus, parámetro decisivo para aumentar las restricciones, aumentó a 5,15 personas por cada 100.000 habitantes en una semana. El nivel más alto se alcanzó la navidad pasada con 15,5 casos. En toda Alemania se registraron en la última jornada 264 fallecimientos por la enfermedad. Hace una semana eran 235 y desde el comienzo de la epidemia han muerto 95.538 personas en Alemania como consecuencia de una infección de covid-19.

«Nos dirigimos por el momento hacia una situación crítica. Vamos a vivir realmente unas navidades terribles si no damos ahora un golpe de timón», advirtió el presidente del RKI, Lothar Wieler, quien comentó que la cifra de nuevas infecciones supera con seguridad los registros oficiales. «Son el doble o el triple» mayores, afirmó Wieler en declaraciones televisivas. Destacó que el índice de fallecimientos es del 0,8% de los contagios, lo que quiere decir que en las próximas semanas, a la vista de las últimas cifras, van a morir en Alemania más de 400 personas diarias. «Y eso no hay quien lo cambie», dijo el presidente del RKI, quien destacó que «nunca hasta ahora habíamos estado tan preocupados» por la situación de los hospitales desde el comienzo de la pandemia. El virólogo alemán señaló que el número de paciente graves de covid-19 aumenta constantemente, lo que hace que para pacientes con un derrame un otra enfermedad grave haya que buscar durante hasta dos horas una cama libre en cuidados intensivos en algunas regiones. «La atención hospitalaria ya no se atiene a las normas en algunos estados federados», añadió Wieler, quien afirmó que la situación se agravará aún más.

«Los pronósticos son súper funestos. Son realmente funestos», subrayó el especialista, para el que Alemania «se encuentra en una situación de emergencia y quien no lo vea, comete un grave error». Wieler afirmó que su instituto advirtió hace semanas de lo que está sucediendo ahora y propuso entonces medidas para evitarlo. La cuarta ola superará todo lo conocido hasta ahora si no se toman medidas «restrictivas para la población» y no se incrementa con fuerza la tasa de vacunación, agregó el presidente del RKI. Esta última no alcanza aún el 70% de la población, una de las más bajas de Europa occidental, junto a las de Austria y Suiza. Curiosamente son los países de habla alemana los que tienen las cifras de inmunización más bajas.

Wieler acusó a los políticos de cometer graves errores y omisiones. «Hemos abierto demasiado rápido demasiadas áreas», criticó el experto, quien exige que «clubes y bares, auténticos focos de contagios, vuelvan a cerrar» y se suspendan los grandes eventos culturales y deportivos. Además se mostró partidario de marginar a los no inmunizados. «No debemos dar a aquellos que no se quieren vacunar la oportunidad de eludir la vacuna, por ejemplo a cambio de realizar test», señaló el presidente del RKI, partidario de incluir a las farmacias en una campaña para acelerar el proceso de inmunización de los habitantes de este país.

Mientras, el Bundestag, el parlamento federal, debate hoy el paquete de nuevas medidas para atajar la epidemia que han elaborado los partidos que negocian la nueva coalición de gobierno en Berlín –socialdemócratas, verdes y liberales- y la canciller federal en funciones, Angela Merkel, se reunirá esta tarde con los primeros ministros de los 16 estados federados para coordinar las medidas encaminadas a frenar los crecientes contagios por coronavirus en este país.