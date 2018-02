Una española y cinco alumnos sobreviven al tiroteo al encerrarse en armario

"Después de un rato salieron, cuando no escucharon disparos salieron,y ese rato se les hizo eterno", ha explicado la madre, quien, nada más conocer la noticia, envió un mensaje de texto a su hija "y no la llamé por miedo, por si el teléfono hacía ruido".

Puerta conoció la noticia por televisión, pero "en el primer momento no me di cuenta de que era el instituto de mi hija", ya que "han pasado varias cosas de estas en Estados Unidos y no presté atención".

"Pero, poco después, se me fue la vista a las imágenes, porque yo he estado allí, y algo me llamó la atención", ha señalado, y "en ese mismo momento mandé el mensaje a mi hija, que me respondió pronto, diciéndome solo que estuviera tranquila".

Reconoce que esa contestación, "en vez de tranquilizarme, me puso muy nerviosa" y "no me quedé mejor hasta que no puede hablar con ella después".

"No me pudo atender hasta que no les dejó la policía, que les llevó a otro recinto del instituto para identificar a todo el mundo y comprobar que el tiroteo había pasado", ha incidido.

De hecho, relata, su hija le ha contado como dos niños, "por miedo", en lugar de seguir las instrucciones de la policía, "echaron a correr antes de tiempo, antes de que detuvieran al tirador, y éste les mató".

Esta riojana, nacida en Calahorra hace 40 años, imparte clase de francés y español en este instituto de Parkland, a donde llegó en agosto del año pasado para "vivir una experiencia diferente", para lo que solicitó una excedencia en el centro escolar de Lodosa (Navarra), en el que es docente, ha explicado su madre.

"No se plantea irse de Parkland ahora -ha asegurado- porque, como mínimo, tiene que terminar el curso allí, en un lugar que es muy bonito", según Puerta, quien ha recordado que su hija también vivió, en septiembre pasado, el Huracán Irma.