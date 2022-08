Turquía se consolida como único puente entre Ucrania y Rusia

Sueños de grandeza de un país que navega en la ambigüedad

«Erdogan siempre ha tenido estos sueños grandiosos de que Turquía sea una potencia regional, si no global. Ya ocurrió durante la Primavera Árabe o en el conflicto de Siria. Ver a Turquía como una potencia es una fantasía porque la economía está hecha añicos y el poder militar exagerado, pero es una fantasía que funciona. Podemos pensar en la Turquía de Erdogan como una persona con una discapacidad mental inofensiva. Puede funcionar, pero necesita que lo controlen. Mientras siga soñando despierto, está bien. Si trata de actuar según sus sueños, puede ser peligroso», considera Umut Özkirimli, investigador asociado en CIDOB (Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona). Respecto al tiempo que puede durar este rol en medio de las dos partes, Özkirimli piensa que «ni Occidente ni Rusia pueden permitirse perder a Turquía, por lo que prefieren un ambiguo 'statu quo' a una pérdida total. Erdogan sabe cómo navegar por esto».

Esa ambigüedad permite a Turquía erigirse en puente entre dos países con quienes tiene fuertes vínculos. Fue el principal inversor extranjero en Ucrania en 2020 y 2021 y el papel de los aviones no tripulados turcos Bayraktar fue clave para frenar el avance de las tropas rusas hacia la capital ucraniana en la primera fase de la guerra. Al mismo tiempo, Rusia suministra un tercio de las importaciones de gas de Turquía y Rosatom, empresa pública rusa, es la responsable de desarrollar la primera planta de energía nuclear turca, que se espera que produzca alrededor del 10% de la electricidad del país a partir de 2025.

En pleno momento de sanciones internacionales a Moscú, los turcos no se han sumado a los castigos contra quien es su tercer socio comercial, pero nadie levanta la voz porque son quienes mantienen abierto el canal de mediación con el Kremlin. En Ankara no temen a las amenazas de posibles sanciones a sus compañías por no romper los vínculos con Moscú.

«Ankara persigue tres objetivos. Busca ayudar a Ucrania a evitar la derrota, evitar un conflicto abierto con Rusia, al tiempo que demuestra su solidaridad con Occidente y aumenta su peso diplomático regional», opina Rich Ouzen, experto en Turquía de 'The Atlantic Council', en un reciente artículo sobre el papel turco en la guerra. Su colega en este mismo centro de estudios estratégicos, Brenda Shaffer, recuerda además que «Turquía está preparando su infraestructura de suministro para transportar gas adicional desde Azerbaiyán a Europa a corto y medio plazo. Esto ya funciona con países como Bulgaria, al que Moscú cortó el suministro, por lo que el gas de Azerbaiyán a través de Turquía es ahora el único suministro exclusivo que reciben los búlgaros».

Tarde o temprano ucranianos y rusos se sentarán en una mesa para negociar la paz. La lejanía o la proximidad de ese momento depende de la marcha de la guerra, pero también de la intensidad de los contactos en los que Turquía trabaja desde el primer día de la invasión.