Trump culpa a las "noticias falsas" de la polémica por su reunión con Putin

En la misma línea se ha expresado sobre su cara a cara con el presidente ruso. "Tuve una reunión incluso mejor con Vladimir Putin . Tristemente, no se ha reflejado de esa forma. ¡Las noticias falsas se están volviendo locas!", ha dicho.

Las palabras de la discordia

Al término de su reunión, que duró más de cuatro horas entre el cara a cara y el almuerzo de trabajo con las delegaciones estadounidense y rusa, dieron una rueda de prensa conjunta en la que se preguntó a Trump si había hablado con Putin sobre las investigaciones estadounidenses que apuntan a una injerencia del Kremlin en los últimos comicios.

Los dos confirmaron que Trump había planteado el tema. El magnate neoyorquino añadió que Putin le había dicho que Rusia no se había implicado en el pasado proceso electoral y que no veía "ninguna razón" para no creerle. En cambio, a renglón seguido cuestionó la eficacia del FBI y del Departamento de Justicia en este caso.

El hecho de que Trump respaldara a Putin y cargara contra las autoridades estadounidenses en rueda de prensa le ha valido fuertes críticas de pesos pesados del Partido Republicano y del Partido Demócrata, hasta el punto de que horas después publicó un 'tweet' para expresar su "gran confianza" en la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos.

Este martes ha aprovechado su nueva cadena de tweets para agradecer el apoyo del senador Rand Paul, quien dijo: "El presidente ha pasado por un año y medio de investigaciones totalmente partidistas ¿qué se supone que debe pensar?".