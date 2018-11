Putin defiende el uso de la fuerza en el mar Negro antes de reunirse con Trump

"Buques militares se adentraron en aguas territoriales de la Federación Rusa. Y no responden. No se entiende qué se proponen hacer... tomaron rumbo fijo hacia nuestro puente", dijo, en alusión a los supuestos planes ucranianos de organizar una provocación en el puente de Crimea inaugurado por el jefe del Kremlin en mayo pasado, entre esa península ucraniana anexionada por Moscú y el territorio ruso.

Incidente fronterizo

"Esa fue otra historia, más grande. Al igual que la terrible guerra civil en Ucrania... Y entonces no se introdujo ningún estado de excepción, y ahora hay un pequeño incidente en el mar Negro y sí se declara", apuntó.

Caldear la situación

En alusión a las encuestas que colocan a Poroshenko como el "quinto candidato" en las preferencias de los votantes ucranianos, dijo que "podría no pasar ni siquiera a la segunda vuelta" electoral.

Por eso, agregó, Poroshenko debía "hacer algo para caldear la situación y crear obstáculos insuperables para sus rivales, especialmente de la oposición".

Según el Kremlin, además del desarme, la lucha contra el terrorismo, Siria, Irán y Corea, la crisis con Ucrania podría ser abordada por Putin y Trump en el marco de la cumbre del G20 que tendrá lugar en la capital argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Las declaraciones de Trump al diario The Washington Post -"No me gusta esa agresión (rusa contra Ucrania)"- hicieron temer por la reunión, lo que hubiera sido un duro revés para Putin tras la anulación del encuentro previsto hace dos semanas en París, pero el Kremlin confirmó que ambos mandatarios se verán las caras el 1 de diciembre.