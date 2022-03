Ponsatí afirma que la independencia está por encima de la vida

La exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí defendió este lunes que para ella la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona. «Sí, yo creo que sí. En todas las grandes causas han habido sacrificios muy importantes. Han habido muchas grandes causas, que me enseñen una donde no hayan habido grandes sacrificios», afirmó al ser preguntada por ello en una entrevista de La2 y Ràdio 4.

Ponsatí matizó a continuación que con esta declaración no está «diciendo que esté dispuesta a la violencia, pero cada uno tiene que saber qué coste está dispuesto a pagar; nadie obliga a nadie a nada». En este sentido, se mostró contraria a que los líderes políticos tomen decisiones paternalistas y «digan 'esto no lo haremos porque os protejo', porque es un planteamiento igual que decir 'no lo haremos nunca».

Preguntada por si ella estaría dispuesta a morir por la independencia, Clara Ponsatí no lo ha descartado y ha puesto de ejemplo la situación en Ucrania: «Miras las imágenes de los pueblos que están siendo ocupados por el ejército ruso y ves a ciudadanos ucranianos saliendo a la calle con las manos vacías. Esta gente está dispuesta a defender sus derechos frente a una invasión». «Esto nos parece una actitud respetable y a mí me admira. No es una situación especialmente extraña en el curso de la historia», zanjó.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ,manifestó su respeto por las «opiniones personales» de Posmató y defendió la vía pacífica y democrática para lograr la independencia de Cataluña. En este sentido, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, consideró «desafortunadas» las palabras de la eurodiputada, mientras que la viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, apuntó que las palabras de Ponsatí «se descalifican a sí mismas. Nosotros estamos por el diálogo y para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo».