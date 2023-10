El primer ministro británico aterriza en Tel Aviv mientras Gaza espera la ayuda humanitaria

13:40

Borrell descarta atribuir el bombardeo al hospital de Gaza sin tener más información



«No lo sé y no puedo decir nada sobre algo que no conozco. Esto es muy sensible. No puedo atribuir un acto sin tener todo el conocimiento y en este momento no lo tengo. Parece que el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden puede tener más información que yo y aún así no está seguro», ha dicho el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, a la salida de un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Medio,